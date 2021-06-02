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Bakan Koca: Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Kademeli normalleşme döneminin bir günde eski normale dönmek olmadığını, daha ağır bedeller ödememek için adım adım normal hayata dönme çabası göstereceğimiz günler olduğunu aklımızdan çıkarmayalım."dedi.
Bakan Koca: Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulunun bugün toplanarak kademeli normalleşme dönemini ve aşı programını ele aldığını bildirdi. Bakan Koca, "Salgının seyri dikkate alındığında, sosyal hareketliliğin kısıtlandığı dönemlerin, vaka sayılarının dramatik şekilde düşmesiyle sonuçlandığı bir gerçek. Her kapanma döneminde büyük bedeller ödeyerek vaka sayılarının düşüşüne şahit oluyoruz. Öte yandan kontrolü kaybettiğimiz her açılma dönemini de katlanarak artan vaka sayıları, hasta sayıları ve kayıplarla derin izler bırakarak tecrübe ediyoruz. Şurası muhakkak ki kontrollü şekilde sosyalleşmedikçe, tıbbi, beşeri, iktisadi ve sosyolojik olarak ağır bedeller ödüyoruz" dedi.

'VİRÜSÜN HALEN ARAMIZDA DOLAŞIMDA OLDUĞUNU UNUTMAMALIYIZ'

Bakan Koca, kapanma dönemlerinin salgının akut problemlerinin yönetimi açısından çok önemli rolünün olduğunu, ancak uzun vadede bıraktığı sosyal ve psikolojik etkilerin ise kesinlikle göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, "Kısıtlama dönemlerinde gösterdiğimiz fedakarlığın neticelerini acele ederek, bir anda eski normallerimize dönmeye kalkarak heba etmemeliyiz. Her ne kadar salgının seyrinde önemli bir kırılma temin etmiş olsak da virüsün halen aramızda dolaşımda olduğunu unutmamalıyız. Kademeli normalleşme döneminin bir günde eski normale dönmek olmadığını, daha ağır bedeller ödememek için adım adım normal hayata dönme çabası göstereceğimiz günler olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Unutmayalım ki bundan sonra bireysel tedbirler çok daha önemli olacak. Kendi tedbirimizi alarak normalleşen hayata katılmayı öğreneceğiz. Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak" diye konuştu.

'SIRASI GELEN VATANDAŞLARIMIZ AŞILARINI OLSUNLAR'

Bakan Koca, salgının hastalık yükü kadar sosyal yükü altında da yorulduklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Aşı programının başarıyla ve planlandığı hali ile yürütülebilmesi halinde yaz ayları sonunda salgından değil daha güzel günlerden bahsedeceğimiz, salgını ülke gündeminden de bireysel gündemlerimizden de çıkaracağımız görünür oldu. Bunu başarıyla hayata geçirebilmek için sizden tek bir yeni talebim var: Lütfen aşı sırası gelen vatandaşlarımız aşılarını olsunlar."

YERLİ AŞI ÇALIŞMALARI

Bakan Koca, yerli aşı çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyleyerek, "Aşı çalışmalarının son safhası olan Faz-3 insan deneyleri başlayacak olan TÜSEB desteği ile geliştirilen aşı adayımız çalışma ürünü olarak üretildi ve son testleri yapılmaktadır. Testlerden başarı ile geçer geçmez klinik kullanımı en kısa sürede başlayacaktır" dedi.

'KORONAVİRÜS AŞILARI HENÜZ ÇOK YENİDİR'

Bakan Koca, Son günlerde Türkiye'de kullanıma giren aşılara yönelik karşılaştırmalar yapıldığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bu karşılaştırmaların somut ve bilimsel mecralarda yapılmadığından emin olabilirsiniz. Aşıların bir birine üstünlük ya da zayıflıkları üzerinden bir değerlendirme yapılacak kadar çok zaman geçmedi. Teknik olarak bir aşıyı diğer bir aşı ile karşılaştırmak için yıllara sari izlemler gerekmektedir. Oysa tüm koronavirüs aşıları henüz çok yenidir. Burada önemli olan, güvenlik ve etkililik testlerini ve klinik araştırmalarını başarıyla tamamlamış olan aşıların kullanıma alınmasıdır. Bakanlığımız, Bilim Kurulumuz bu kriterleri esas alarak en güvenli ve en etkili aşıları vatandaşlarımızın kullanımına sunmak üzere çalışmalar yürütmekte ve yol göstermektedir. Yani, ülkemizde kullanıma giren aşıların etkili ve güvenli olduğundan eminiz. Bunların birbirleri ile karşılaştırılmaması gerektiği gibi, yakın gelecekte mümkün de olmadığını hatırınızda tutmanızı istirham ederim. Bu sebeple sıranız geldiğinde hangi aşı ile aşılanma imkanınız varsa güvenle o aşıyı olmalısınız. Aşı programımız ile toplumumuzun en az yüzde 60’ını bağışık hale getirmeden salgının durdurulmasından söz edemeyiz. Bunun için aşı olarak kendimizi ve sevdiklerimizi korumakla sorumluyuz. Bir kez daha tekrar ediyorum, eski normale giden yol aşılamadan geçiyor. Sırası gelen aşısını olarak mücadeledeki yerini alsın. 84 milyon olarak birlikte başaracağız. Bu güce güvenin."

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