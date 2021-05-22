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Bakan Koca müthiş haberi ilk kez açıkladı

Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran ayında 20 yaş üstü herkesin aşılanacağı dile getirerek, "Türkiye'nin aşı sorunu kalmamıştır" dedi.
Bakan Koca müthiş haberi ilk kez açıkladı

 Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir görüşme gerçekleştirdi. Hakan ve Koca, Türkiye'nin aşı programını ve BioNTech ile yapılan anlaşmayı değerlendirdi.

Koca, haziran ayında 20 yaş üstü herkesin aşılanacağı dile getirirken, "Türkiye'nin aşı sorunu kalmamıştır" dedi.

BioNTech ile yapılan anlaşmanın önemine vurgu yapan Bakan Koca, Rusya ve Çin aşısının bu saatten sonra gelmese bile, Türkiye'nin herhangi bir aşı sorununu kalmadığını belirtti:

"Sputnik ve Sinovac'la yaptığımız anlaşmalar var. Oralardan gelecek aşılar var... O aşıları da bekliyoruz. Ama bugün öyle bir noktadayız ki... Sputnik ve Sinovac hiç gelmese bile sorunumuzu çözmüş durumdayız.

MÜTHİŞ HABER: HAZİRANDA 20 YAŞ ÜSTÜ HERKES AŞILANACAK

Bu zamana kadar gelen aşılarda hep şöyle bir uygulama yapılıyordu. Gelen aşıların ikinci dozu yedekleniyor ve elde tutuluyordu. Belli bir sürenin ardından da yedeklenen o aşılar yapılıyordu.

Mayıs sonu / haziran başı itibarıyla gelecek olan 30 milyon aşı için böyle bir uygulama yapılmayacak. Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"30 milyon aşıyı, 30 milyon kişiye yapacağız. BioNTech'in birinci dozu, yüzde 78 oranında bir koruma sağlıyor. O korumadan yararlanacağız. Bu bizim için önemli bir kazanım olacak. Böylece yaza daha güvenli girmiş olacağız."

Bakan Koca, ikinci doz aşının, ikinci parti aşıların gelmesiyle yapılacağını söyledi. Yani birinci dozu yaptırmış olanlar, temmuz ayında ikinci dozu yaptırmış olacaklar. Ve bu yeni gelişmeyle birlikte Bakan Koca, "Haziranda 50 yaş üstü aşılanacak" sözünü de revize etti. Yeni açıklaması şöyle Bakan Koca'nın: "Haziranda 20 yaş üstü herkes aşılanacak."

Bakan Fahrettin Koca, bundan sonraki sürecin ipucunu şöyle verdi:

"Aşının yaygın olarak yapılmasıyla birlikte artık kapanmadan ziyade kişisel korunmanın esas olduğu bir sürece geçeceğiz. Kişisel kontroller olacak. Kişisel koruyucu tedbirleri arttıracağız. Yasaklamaları ise azaltacağız."

12 YAŞA AŞI UYGULANACAK MI?

"BioNTech aşısının 16 yaşa kadar bir sorun teşkil etmediği otoriteler tarafından tespit edildi. ABD, 16 yaşa kadar aşı yapıyor. Biz de eylül sonuna kadar 16 yaş üstünü aşılamış oluruz diye düşünüyorum. Bu arada BioNTech'in 12 yaş üstüne yapılıp yapılamayacağına dair bir araştırma var. O araştırmanın sonucu birkaç hafta içinde netleşecek. O durumda da 12 yaşa kadar inebiliriz."

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