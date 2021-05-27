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Bakan Koca: Normalleşme için kolları sıvıyoruz

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüs aşılama kampanyası için hazırlanan kamu spotunu paylaştı. Kamu spotunda "Hayatımızın yeninden normalleşmesi için aşıyla kovid-19'u aşıyoruz." sözlerine yer verildi.
Bakan Koca: Normalleşme için kolları sıvıyoruz

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 aşılama kampanyası için hazırlanan kamu spotunu paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında yayınladığı videoya "Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz." notunu düştü.

'TEDBİRLERİ ELDEN BIRAKMAYALIM'

Videoda ise "Eski normallerimize yeniden dönmek için kollarımızı sıvıyoruz. Kovid-19 aşısının ikinci dozunu olduktan sonra bağışıklığın gelişmesi genellikle birkaç hafta sürer, ayrıca aşı uygulanan kişi korunuyor olsa bile dışarıdan virüsü alması durumunda başkasına bulaştırabilir. Toplumsal bağışıklık oluşana kadar maske, mesafe ve temizlik tedbirlerini uygulamaya devam etmek gerekir. Tedbirler ve aşıyla kovid-19'u aşıyoruz." sözlerine yer verildi.

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