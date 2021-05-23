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Bakan Koca, sırası gelen tarım işçilerinin aşılarının bulundukları yerlerde yapıldığını bildirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşı sırası gelen tarım işçilerinin bulundukları yerde aşılandıklarını belirtti.
Bakan Koca, sırası gelen tarım işçilerinin aşılarının bulundukları yerlerde yapıldığını bildirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından "Her zaman, her şartta milletimizin hizmetindeyiz" vurgusuyla yaptığı videolu paylaşımda, "Aşı sırası gelen mevsimsel tarım işçisi vatandaşlarımızın aşılarını bulundukları yerde yapıyoruz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

"Devletimiz sağ olsun"
Videoda, sağlık personeli, jandarmadan aldıkları bilgi doğrultusunda Bilecik'te çalışan ve aşı sırası gelen tarım işçilerinin aşılarını yaptıkları belirtirken, aşı olan bir işçi de "Devletimiz sağ olsun. Buraya kadar gelip peşimize düştüler. Bizim aşımızı yapıp gittiler. Allah razı olsun." ifadelerini kullanıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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