Bakan Koca son durumu paylaştı ve uyardı: HEDEFTEN UZAKLAŞIYORUZ

oca Corona virüsü (koronavirüs) için gelişmeleri açıkladı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 45 bin 176 olurken, bin 562 yeni tanı konuldu. Bugün 15 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 4 bin 807’ye yükseldi.