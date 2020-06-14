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Bakan Koca son durumu paylaştı ve uyardı: HEDEFTEN UZAKLAŞIYORUZ

oca Corona virüsü (koronavirüs) için gelişmeleri açıkladı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 45 bin 176 olurken, bin 562 yeni tanı konuldu. Bugün 15 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 4 bin 807’ye yükseldi.
Bakan Koca son durumu paylaştı ve uyardı: HEDEFTEN UZAKLAŞIYORUZ

Bakan Koca, 14 Haziran Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte yapılan test sayısı 45 bin 176 olurken, bin 562 yeni tanı konuldu. Bugün 15 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 4 bin 807’ye yükseldi.

'HEDEFTEN UZAKLAŞIYORUZ'

Bakan Koca yaptığı açıklama, "İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor: Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, TEDBİRSİZ iyimserlik. TEDBİRLİ İYİMSER olalım. Kontrollü Sosyal Hayat dönemine yarın tam olarak geçelim" dedi.

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