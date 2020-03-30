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Bakan Koca: Sosyal medya hesabından cevap verdi: İddialara yalanlama

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyada yer alan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti.
Bakan Koca: Sosyal medya hesabından cevap verdi: İddialara yalanlama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır." ifadesini kullandı. 

Açıklanan sayısal verilerin kanıta dayalı olduğunu vurgulayan Koca, "Doğrudan Kovid-19 tanısını esas almıştır. Veriler, anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

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