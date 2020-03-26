Bakan Koca Türkiye için son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında Türkiye'ed son durumu Twitter hesabımdan paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısının 59'a, toplam vaka sayısının ise 2 bin 433'e yükseldiğini açıkladı.Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölüm sayısına ilişkin son bilgileri verdi. Son 24 saatte 5 bin 35 test yapıldığını ve 561 yeni tanı konduğunu belirten Bakan Koca, 15 hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Son rakamlarla birlikte Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 59'a, toplam vaka sayısı ise 2 bin 433'e yükselmiş oldu.

"SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Son 24 saatte 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. Sayılar, kayıp acısını, endişeyi ifade edemez. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar"



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın açıklaması yapmış, 26 Covid-19 hastasının iyileştiğini, 60 yaş üstü iki hastanınsa taburcu edildiğini duyurmuştu.

Bu süreçte herkesin tek tek dikkatine ihtiyaç olduğunu belirten Koca, "Koronavirüs salgınında ölüm oranı düşük ancak hiç ummadığımız kadar ölüme yol açabiliriz. Başkasının hayatının bizim hayatımız kadar değerli olduğunu unutmamalıyız" demişti.

"Koronavirüse karşı verdiğimiz mücadelenin başarısı tek tek bireylere bağlıdır" ifadelerini kullanan Bakan Koca, "Uygulamayı okul tatili olarak görmeyin, çocuklarınızın da böyle anlamalarını önleyin. Derslerinden geri kalmasınlar. Verilen ara uzatılacak" ifadelerini kullanmıştı.

'SİGARA TAHRİBATININ ORTAYA ÇIKMASI AN MESELESİ"

Bakan Koca, sigaranın yarattığı tahribatın Covid-19'da ortaya çıkmasının an meselesi olabileceğini belirterek, "Eğer farkında olmadığınız bir hastalık varsa virüs onu ortaya çıkaracak ve virüs hiç olmadığı kadar tehlikeli olacak" bilgisini paylaşmıştı.

Öte yandın Cumhurbaşkanı Erdoğan da ulusa sesleniş konuşmasında son tabloya ilişkin bilgiler vermişti. 797 hastanın ise tamamen iyileşip taburcu olduğunu kaydeden Erdoğan, 4 bin 603 kişiden numune alınarak ileri tetkik yapıldığını, 53 bini evde olmak üzere 62 binden fazla kişinin takip edildiğini söylemişti.

Taburcu edilen hasta sayısının 1 günde 30 kat artması dikkat çekmişti.