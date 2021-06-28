  • BIST 1.373
  • Altın 496,783
  • Dolar 8,7261
  • Euro 10,4049
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 24 °C
»

Bakan Koca: Vaka sayılarındaki düşüş hızı normalleşmeye engel değil

SAĞLIK Bakanlığı'nın 'İllere göre haftalık vaka sayısı' haritası güncellendi. Haritaya göre vaka sayılarının düşüş hızı azaldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil" dedi.
Bakan Koca: Vaka sayılarındaki düşüş hızı normalleşmeye engel değil

İllerin 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren harita güncellendi. Haritada son 1 haftada vaka sayılarındaki düşüş hızının azaldığı görüldü. Büyük kentlerden İstanbul'da 100 bin nüfusta vaka sayısı 54,30, Ankara'da 83,64, İzmir'de 27,40 oldu. Vaka sayısı en yüksek kentler Ağrı 136,52, Eskişehir 112,85, Kütahya 102,48, Bitlis 96,58, Rize 95,54 oldu.

İllerin vaka sayısı haritasını Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vaka sayılarındaki düşüş hızının azalmasına dikkat çekerek, "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım" mesajını ifade etti.

Bakan Koca, vaka sayısı en çok azalan illeri de paylaştı. Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Bolu, Kastamonu, Muş, Yozgat ve Tokat. Vaka sayılarının azalması normalleşme cesaretimizi artırıyor. Aşı ile endişeden kurtulacağız. Aşımızı yaptıralım" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkentte 30'a yakın AVM'de yerinde aşılama uygulaması başlatıldı28 Haziran 2021 Pazartesi 14:23
  • Türkiye'nin doğusunda yarın sağanak bekleniyor28 Haziran 2021 Pazartesi 14:18
  • Marmaris'te yanan ormanlık alan yeniden ağaçlandırılacak28 Haziran 2021 Pazartesi 13:54
  • Fatih'te iş yeri yangını28 Haziran 2021 Pazartesi 13:52
  • Bakan Akar: Terör belasından asil milletimizi kurtaracağız28 Haziran 2021 Pazartesi 13:46
  • Kayıp doktor Duygu, arkadaşının evinde çıktı28 Haziran 2021 Pazartesi 13:45
  • Göztepeli şampiyonlara coşkulu karşılama28 Haziran 2021 Pazartesi 13:37
  • Kabil'de motosiklet kullanmak geçici olarak yasaklandı28 Haziran 2021 Pazartesi 13:35
  • AYM Başkanı Arslan: Hukuk ve adalet açığı her türlü açıktan daha tehlikelidir28 Haziran 2021 Pazartesi 13:32
  • Mersin Emniyetinin 'Bir Damla İyilik' projesi 49 kadının hayatına dokundu28 Haziran 2021 Pazartesi 13:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti