Bakan Koca: Vaka sayılarındaki düşüş hızı normalleşmeye engel değil

SAĞLIK Bakanlığı'nın 'İllere göre haftalık vaka sayısı' haritası güncellendi. Haritaya göre vaka sayılarının düşüş hızı azaldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil" dedi.

İllerin 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren harita güncellendi. Haritada son 1 haftada vaka sayılarındaki düşüş hızının azaldığı görüldü. Büyük kentlerden İstanbul'da 100 bin nüfusta vaka sayısı 54,30, Ankara'da 83,64, İzmir'de 27,40 oldu. Vaka sayısı en yüksek kentler Ağrı 136,52, Eskişehir 112,85, Kütahya 102,48, Bitlis 96,58, Rize 95,54 oldu.

İllerin vaka sayısı haritasını Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vaka sayılarındaki düşüş hızının azalmasına dikkat çekerek, "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım" mesajını ifade etti.

Bakan Koca, vaka sayısı en çok azalan illeri de paylaştı. Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Bolu, Kastamonu, Muş, Yozgat ve Tokat. Vaka sayılarının azalması normalleşme cesaretimizi artırıyor. Aşı ile endişeden kurtulacağız. Aşımızı yaptıralım" dedi.