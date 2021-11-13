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Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan illeri paylaştı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı yeni haritaya göre vaka sayısı en çok artan 10 il Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne ve Giresun oldu.
Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan illeri paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Ekim- 5 Kasım arasını kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı haritasını Twitter hesabından paylaştı. Koca, "30 Ekim-5 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz; Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne, Giresun oldu" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaştığı haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 307,40, Ankara'da 287,04, İzmir'de 69,61 oldu. Haritada Zonguldak 444,52, Yalova 499,55, Ordu 487,92, Tokat 433,01, Bolu 420,26 vaka oranları ile dikkat çeken iller oldu.

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