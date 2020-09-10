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Bakan Koca: Vaka sayısı son günlerde önemli artışa geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son durumla ilgili açıklama yaptı. Van'da 65 yaş üstünde vaka sayılarının arttığını kaydeden Koca, yoğun bakım ve vefat sayısındaki artışın da bu yüzden sürdüğünü açıkladı.
Bakan Koca: Vaka sayısı son günlerde önemli artışa geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son durumla ilgili açıklama yaptı. Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

"Vaka sayısı son günlerde önemli artışa geçti. 

Van, son dönemde yüksek hasta artışı gördüğümüz illerden biri haline geldi. Van'ı mercek altına aldık. Van'da son ayda vaka sayısı 2 katına çıktı.

Türkiye, dünyada filyasyonu yani temaslı takibini en iyi ve yaygın yapan ülkelerden biri. Bu gücümüzü Van'da da yoğun şekilde sahaya sürdük. Önümüzdeki günlerde bunun etkisini görmeyi umuyoruz.

Hastaların ortalama yaşındaki yükseliş maalesef ağır hasta ve vefatların da artışına sebep oluyor. Van ilimizde 65 yaş üstü nüfusumuz yüzde 4.2. 65 yaş üstü hasta oranımız yüzde 15.6. İlde yoğun bakım hastalarımızın çoğunu da 65 yaş üstü vatandaşlarımız oluşturuyor."

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