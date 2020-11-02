  • BIST 1.139
  • Altın 511,862
  • Dolar 8,4123
  • Euro 9,8012
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 13 °C
»

Bakan Koca'dan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Bakan Koca, 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek ve 55 saat sonra kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin'in sağlık durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca'dan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ELİF PERİNÇEK. 65 saat sonra kurtarıldı. 3 yaşında. SAĞLIK DURUMU: Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi" dedi.  

Bakan Koca, İdil Şirin'in sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada ise, "İDİL ŞİRİN. 55 saat sonra kurtarıldı. 14 yaşında. SAĞLIK DURUMU: Bilinci açık, hayati fonksiyonları yerinde, böbrek fonksiyonları normal. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. Tetkikinde omurgasında kırık görülmedi" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Deprem bölgesinde bu hafta yağış beklenmiyor02 Kasım 2020 Pazartesi 13:29
  • Eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu son yolcuğuna uğurlandı02 Kasım 2020 Pazartesi 13:27
  • İzmir'de depremin yaraları sarılıyor02 Kasım 2020 Pazartesi 13:26
  • Gazi Üniversitesinden uzman ekip İzmir'deki deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak02 Kasım 2020 Pazartesi 13:25
  • Emine Eren'i kurtaran gönüllü zabıta Ercan: Emine teyze torunu Çınar'ın elini sımsıkı bir şekilde kavramıştı02 Kasım 2020 Pazartesi 13:24
  • Adnan Oktar organize suç örgütü davasında mütalaa çıkmadı02 Kasım 2020 Pazartesi 12:53
  • Depremde çöken Barış Sitesi'nde yıkım çalışması başlatıldı02 Kasım 2020 Pazartesi 12:52
  • Depremde enkazdan kurtarılan Gizem, köpeği Ares'e kavuştu02 Kasım 2020 Pazartesi 12:51
  • Marmara ve Düzce depremlerindeki tecrübeleriyle İzmirlilerin yardımına koştular02 Kasım 2020 Pazartesi 12:50
  • CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, enkazdan kurtarılan Elif'in ailesiyle görüştü02 Kasım 2020 Pazartesi 12:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti