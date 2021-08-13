Bakan Koca'dan 4 il için müjdeli haber

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında toplumsal aşılamaya ve risk seviyesi düşen illere ilişkin bilgileri paylaştı.
Koca, "Isparta, mavi kategoriye geçen yeni ilimiz. İlk doz aşılanma oranı %75'in üzerinde. Bu ilimizle birlikte düşük riskli il sayımız 22'ye yükseldi. MALATYA 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranı %65'in üstüne çıktı. Covid-19 Risk Haritasında bu ilimizin rengi Turuncu yerine Sarı. SİİRT VE IĞDIR, %55'in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi. SİİRT VE IĞDIR Turuncu iller arasında" dedi.
KAYNAK: HABER7
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.