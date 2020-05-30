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Bakan Koca'dan 65 yaş üstü için umut veren paylaşım: Geçecek bugünler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü vatandaşlara yarın sokak izni verileceğini hatırlatarak, sosyal mesafe uyarısında bulundu. Bakan Koca'nın paylaşımında kullandığı samimi dil ve "Geçecek bugünler" ifadesi umut verdi.
Bakan Koca'dan 65 yaş üstü için umut veren paylaşım: Geçecek bugünler

65 yaş üstü vatandaşlara yarın sokak izni verileceğini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, birtakım uyarılarda bulundu.

"BİRAZ DAHA SABREDİN"

Sosyal mesafenin ve maske takmanın önemine vurgu yapan Bakan Koca, "65 yaş üstü büyüklerimiz için yarın büyük gün. 14.00-20.00 arası dışarıdalar. Evde kalmak, riskten korunmak için ne kadar önemliyse, dışarıda maske kullanmak ve sosyal mesafeyi korumak da o kadar önemli. Kırk yıllık dostlar arasında bile! Biraz daha sabredelim. Geçecek bugünler" ifadelerini kullandı.

YİNE GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Koronavirüs salgını sürecinde ortaya koyduğu gayretle herkesin takdirini kazanan Bakan Koca'nın paylaşımında kullandığı samimi ifadeler, takipçilerinin büyük takdirini kazandı.

İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı;

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