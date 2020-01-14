  • BIST 120.649
  • Altın 292,427
  • Dolar 5,8843
  • Euro 6,5488
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 4 °C
»

Bakan Koca'dan anestezi ilacı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bizim ilaç takip sistemimiz var. İlaç takip sistemi üretimden hastaya kadar takip eden bir sistem. Burada bloklanan ilaçların hastaya kullanılması mümkün değil" dedi.
Bakan Koca'dan anestezi ilacı açıklaması

Bakan Koca, AK Parti grup toplantısına katılmak üzere geldiği Meclis’te basın mensuplarına anestezi ilacı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bloklanan anestezi ilaçlarının hastaya kullanılmasının söz konusu olmadığını kaydeden Bakan Koca, "Anestesi ilacının bazı serileri ile ilgili ilaç kurumumuz 2 hafta önce bir duyuru yaptı. 9 Ocak’ta ise İl Sağlık Müdürlüğümüz bazı serilerinin kullanılmaması yönünde bir duyurusu oldu. Bizim ilaç takip sistemimiz var. İlaç takip sistemi üretimden hastaya kadar tüm süreci takip eden bir sistem. Burada bloklanan ilaçların hastaya kullanılması mümkün değil" dedi.

Bakan Koca, bu anlamda vatandaşların kaygılanmasını gerektiren bir durum olmadığını kaydederek, "Bu konu ile ilgili ayrıca incelemelerimiz devam ediyor. Kaygılanacak bir durum ve sorun yok" değerlendirmesinde bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2019'da en fazla tamir edilen telefon iPhone oldu14 Ocak 2020 Salı 11:00
  • Bakanlık açıkladı: 386 üründe taklit ve tağşiş var14 Ocak 2020 Salı 10:37
  • Sanayi üretimi açıklandı14 Ocak 2020 Salı 10:01
  • Espanyol'dan Marcao için 5 milyon Euro14 Ocak 2020 Salı 09:49
  • Cep telefonu taksitleri 3 aya düştü14 Ocak 2020 Salı 09:47
  • Acı haber geldi: 2 şehit14 Ocak 2020 Salı 09:44
  • Rusya'dan Hafter açıklaması14 Ocak 2020 Salı 09:43
  • Niğde Ulukışla'da ev yangını: 4 ölü, 3 yaralı14 Ocak 2020 Salı 09:42
  • Usta oyuncu Recep Aktuğ hayatını kaybetti14 Ocak 2020 Salı 09:42
  • Türkiye ve dünya gündemi 14 Ocak 202014 Ocak 2020 Salı 09:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti