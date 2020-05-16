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Bakan Koca'dan Aşık Veysel'li 'Engelliler Haftası' paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, halk ozanı Aşık Veysel'in türküsünü paylaşarak, Engelliler Haftası'nı kutladı.
Bakan Koca'dan Aşık Veysel'li 'Engelliler Haftası' paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Engelliler Haftası'nı kutladı. Paylaşımında, "Engelsiz insan var mı ki 'engelli' diyoruz? Hepimiz, belki de hiç bilmediğimiz engellere sahibiz. Daha iyi bir insan olabilmemizin önündeki her özelliğimiz aslında bir engel. Engelleri aşanlarsa, tıpkı Aşık Veysel gibi içindeki insana ulaşanlar. Engelliler Haftası kutlu olsun" ifadelerine yer veren Koca, Aşık Veysel'in 'Hiçbir Türlü Bulamadım Ben Beni' türküsüne yer verdi. 

PROF. DR. TAŞCIOĞLU'NU ANDI

Bakan Koca ayrıca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nu da yaptığı başka bir paylaşımla andı. Koca paylaşımında, "Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, 1952 Rize doğumlu. Okuduğu İstanbul Tıp Fakültesi'nde 1998'de profesör oldu. İç hastalıkları alanında bir ekoldü. Onun için hekimlik insan sevgisinin tezahürüydü. Hayatını salgınla mücadele ederken aldığı virüsle kaybetti. Mücadelesi için minnettarız" ifadelerini kullandı.

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