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Bakan Koca'dan Büşra hemşireye destek

Koca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan aşure istediği için sosyal medya kullanıcısı tarafından tehdit edilen 'Büşra hemşire' ile telefonda görüşerek, destek verdi. Koca, "Aşure bizim birlik, paylaşma ve dayanışma sembolümüzdür" dedi.
Bakan Koca'dan Büşra hemşireye destek

Ankara Şehir Hastanesi'nde görevli Büşra hemşire, önceki gün Twitter'da, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı etiketleyerek, "Başkanım bana bir tabak aşure gönderebilir misiniz, teşekkür ederim" dedi. Başkan Yavaş, "Sevgili kızım Büşra, senin nezdinde Şehir Hastanesi'nde çalışan tüm sağlık personelimiz için aşurelerimiz yola çıkıyor. Afiyetle yiyin, iyi ki varsınız" ifadeleriyle Büşra hemşireye cevap verirken, hazırlanan aşureler de Ankara Şehir Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarına gönderildi.

TEPKİ TOPLADI

Twitter'da bir kullanıcı, Başkan Yavaş'ın açıklamasını paylaşarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Büşra hemşirenin iş feshini sonlandırmasını istedi. Kullanıcının bu paylaşımı sosyal medyada tepki toplarken, 'Büşra hemşire' ise hesabını silmek zorunda kaldı.

'BÜŞRA KIZIMIZLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜM'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşanan olaya ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bakan Koca, "Büşra kızımızla telefonda görüştüm. Sağlık çalışanlarımızın ve tüm kadınların haklarının sonuna kadar yanında olduğumuzu herkes bilsin. Aşure bizim birlik, paylaşma ve dayanışma sembolümüzdür. Bu geleneği yaşatan herkese sonsuz teşekkürler" ifadesini kullandı.

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