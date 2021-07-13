Bakan Koca'dan dördüncü dalga uyarısı: Aşı zorunlu olacak mı? Delta varyantının 36 ilde 750 kişide tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta son bir haftada 284'ten 750'ye çıktığını söyledi. Dördüncü dalganın engellenmesi için aşılamanın önemine dikkat çeken Koca, zorunlu aşının ise gündemde olmadığını kaydetti.

Delta varyantı yayılıyor. Geçen hafta 30 ilde görülen delta varyantı vaka sayısı 3 kat arttı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, delta varyantının 36 ilde 750 kişide tespit edildiğini söyledi.

Tespit edilen 3 ildeki 3 vakanın dışına yeni delta plus varyantı ise belirlenmedi.

TOPLAM VAKA SAYISI DA ARTIŞTA

Toplam vaka sayılarındaki artışa da dikkat çeken Koca, "Son bir haftaya baktığımızda özellikle düşmesi gereken vakanın düşmediğini, haftasonunun bir önceki haftasonuna göre yüzde 20'lere yakın bir artış olduğunu görüyoruz" dedi.

Koca, artışların Diyarbakır, Şırnak, Adıyaman gibi daha çok aşılama oranının düşük olduğu illerde görüldüğünü belirtti.

DÖRDÜNCÜ DALGA UYARISI

Salgınla mücadelede aşılamanın önemine vurgu yapan Sağlık Bakanı, dördüncü dalga uyarısı da yaptı.

"Şu an böyle bir durum yok ama olmayacağı anlamına gelmez" diyen Koca, şunları söyledi: Bunun olmaması için tek şart aşılama. Yoğun aşılama ve toplumsal bağışıklığın sağlanması ile dördüncü dalgayı önlemek mümkün.

AŞI ZORUNLU OLACAK MI?

Fahrettin Koca, toplumsal bağışıklığın yüzde 70 ya da 80'e ulaştğında salgının biteceğini ve normal hayata dönüleceğini de kaydetti.

Peki salgının yeniden artması durumunda aşı zorunluluğu olacak mı? Bu sorunun da yanıtını veren Koca, "Kamu olarak bir zorunluluğu gündemimize almak istemiyoruz" dedi.

Koca, "Daha çok vatandaşı ikna etme yöntemini kullanmak istiyoruz. Bizim vatandaşın ayağına gidip daha mobil, yoğun ekiplerle devrede olmamız gerekiyor" diye konuştu.