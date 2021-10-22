  • BIST 1.455,420
  • Altın 545,69
  • Dolar 9,4200
  • Euro 10,9550
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 7 °C
»

Bakan Koca'dan ikinci doz aşı açıklaması: Çok sayıda vatandaşımız var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ikinci veya hatırlatma dozu zamanı gelenlerin vakit kaybetmeden aşılarını tamamlamaları gerektiğini belirtti.
Bakan Koca'dan ikinci doz aşı açıklaması: Çok sayıda vatandaşımız var

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 vakalarının yaş ortalamasının düştüğüne, yaklaşık yarısının 30 yaşın altında olduğuna dikkati çekti.

Aşılama sayesinde hastane kapasitesine ilişkin sıkıntı bulunmadığını kaydeden Koca, yoğun bakım üniteleri ile servislerde yatan Kovid-19 hastalarının çoğunluğunu halen yaşlılar ve kronik hastaların oluşturduğunu ifade etti.

Koca, gençlerin, çok daha az oranda hastalansalar da büyüklerine karşı sorumlulukları olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Yeni dönemde virüsün daha ziyade gençler üzerinden yayıldığı biliniyor. Bu nedenle hem sağlıklı bir eğitim ortamı oluşturmak hem de aile çevrelerini korumak için aşılarını yaptırmalıdırlar. 65 yaş üstü salgının ilk döneminde kısıtlamalara ciddiyetle uydu. Şu anda bir kısıtlama bulunmuyor ama risk grubunda olduklarını unutmamalıdırlar. Aşılarını tamamlamaları ise hayati derecede önemlidir. Aşı, eğer tamamlanmamış ise sağlayacağı koruma sınırlıdır."

Toplum bağışıklığı elde edilene kadar virüsün yayılımının devam edeceğini belirten Koca, "Şu an, aşılanma oranının seviyesi aşı olmayanlar için güvence değildir. 'Nasılsa başkaları aşı oldu ben olmasam da olur' düşüncesi yanlıştır. Aşı, birinci derecede, aşı olan kişileri koruyor. İkinci doz ve hatırlatma dozu aşılarının zamanı gelen çok sayıda vatandaşımız var. Vakit kaybetmeden aşılarını tamamlamaları gerekmektedir. Bu, önce kendileri sonra tüm toplum için hayati önemde bir davranıştır. Salgınla mücadelede sağlığınız için kararlı ve ısrarcıyız." ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim zamanında yapılacak22 Ekim 2021 Cuma 09:25
  • Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü22 Ekim 2021 Cuma 09:24
  • Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: Türkiye devletine ültimatom verilmesi kesinlikle kabul edilemez22 Ekim 2021 Cuma 09:24
  • Kızılay Akademi'nin tanıtımı İstanbul Üniversitesi'nde yapıldı22 Ekim 2021 Cuma 09:23
  • AFAD ile PTT A.Ş. arasında 'Afet Farkındalık Eğitimleri İş Birliği Protokolü' imzalandı22 Ekim 2021 Cuma 09:22
  • Eren-7 Operasyonu'nda şehit olan Uzman Çavuş Tortumlu'nun naaşı memleketine uğurlandı22 Ekim 2021 Cuma 09:22
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Orhan Oğuz için başsağlığı mesajı22 Ekim 2021 Cuma 09:21
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Özdemir Bayraktar'ı bayraklaştırarak anacaktır22 Ekim 2021 Cuma 09:20
  • Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallece ile görüştü22 Ekim 2021 Cuma 09:19
  • Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü22 Ekim 2021 Cuma 09:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti