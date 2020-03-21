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Bakan Koca'dan korona virüs açıklaması: İşte ölüm ve vaka sayısında son durum

Bakan Koca'dan korona virüs açıklaması geldi. Ölüm ve vaka sayısında son durum ne? Maalesef koronadan ölenlerin sayısı artıyor: Sayı 21'e çıktı. Peki ülkemizde koronadan ölen vatandaşların yaşları kaç?
Bakan Koca'dan korona virüs açıklaması: İşte ölüm ve vaka sayısında son durum

Çin'den çıkan ve dünyayı kasıp kavuran korona virüsü Türkiye'de de can almaya devam ediyor. 

Devlet korona virüsle mücadele kapsamında hergün yeni yeni tedbirler alırken, artan testlerle birlikte resmi vaka sayıları da tırmanıyor. Buna paralel olarak ve maalesef kayıtlar da artıyor. 

Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika korona virüs açıklaması geldi: Ölüm ve vaka sayısında son durum ne?

Maalesef hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

Sağlık Bakanı Koca koronadan ölenlerin sayısının 21'e yükseldiğini açıkladı. Vaka sayısı da 947'ye yükseldi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte hasta sayımız 947'ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12'sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var." dedi.

Peki ülkemizde koronadan ölen vatandaşların yaşları kaç?

Bu konuda Bakan Koca, kayıplar için "yaşlı hastalarımızdan" ifadesini kullanırken, yaşlarını belirtmedi. 

Bakan'ın açıklamasından test sayılarının arttığı görüldü. Açıklamaya göre son 24 saatte yaklaşık 3 bin şüpheliye korona virüs testi yapıldı. 

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"EVLERİNİZDE KALIN"

Bakan Koca, bir önceki açıklamasında da vatandaşları bir kez daha evlerinde kalmaya çağırırken "Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum" dedi. 

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Gazeteilksayfa.com

 

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