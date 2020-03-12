Bakan Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması: Risk somut, çözüm basit

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'koronavirüs'te alınması gereken önlemlere ilişkin vatandaşlara da büyük sorumluluk düştüğünü belirterek, "Altını çizmek istediğim birkaç konu var." dedi ve yapılması gerekenleri sıraladı;

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla bakanlık binasında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu’nun da katıldığı toplantı yaklaşık 4 saat sürdü. Toplantının ardından Bakanlar Koca, Pekcan ve Ersoy, ortak açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'koronavirüs'te alınması gereken önlemlere ilişkin vatandaşlara da büyük sorumluluk düştüğünü belirterek, "Altını çizmek istediğim birkaç konu var." dedi ve yapılması gerekenleri sıraladı;

HANGİ DURUMDA MASKE TAKILMALI?

Hangi durumlarda maske takılması gerektiğine yönelik bir soruya Bakan Koca, hasta olan kişinin maskeli olmasını, sağlıklı olan bireyin maskeli olmasının gerekmediğini, yurt dışı öyküsü olan birisinin de 14 gün boyunca izole olması gerektiğini aktardı.

POZİTİF VAKAYA NASIL BİR TEDAVİ UYGULANIYOR?

Sağlık Bakanı Koca, pozitif çıkan bir vakaya nasıl bir tedavi modeli uygulandığına yönelik soruya şu karşılığı verdi:

"Bu bir virüs. Bu virüse yönelik somut, ciddi kullanılabilir bir ilacın olmadığını biliyoruz. Birtakım antiviral ajanların yer yer kombine verilmesi gereken ilaçların olduğunu biliyoruz. Bu yönde de hazırlıklarımız zaten var. Bunun da her hastaya kullanılmadığını, genç hastaya kullanılmadığını, risk taşıyan belli bir yaşın üzerindeki hastaya uygulanabilir antiviral ilaç veya hibrit tarzı kombine ilaç verilmesi durumları söz konusu. Onun dışında da semptomatik yaklaşılıyor.

"Bu süreci sorumlulukla vatandaşa karşı olan sorumluluğumuzla götürmemiz gerektiği kanaatindeyim." diyen Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir toplantı olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine yarın bir toplantı olacağı bilgisini paylaştı.

YURT DIŞI SEYAHAT UYARISI

Yurt dışına çıkılmaması konusundaki uyarıyı tekrarlayan Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Bu virüs yurt dışı kaynaklı. Yurt dışı kaynaklı olan bu virüsün Türkiye'ye girişini önlemek istiyoruz. Ülkeye girdiğinde de yaygınlaşmasını önlemek istiyoruz. O nedenle de bilim kurulunun da önerisiyle bakanlık olarak önerilerimize vatandaşımızın hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Bu dönemde, ben ısrarla sorun küresel, mücadele ulusal diyorum. Risk somut ama çözüm de basit olduğunu söylüyorum.

YURT DIŞINDAN GELEN VATANDAŞLAR NE YAPMALI?

Vatandaşımızın mümkün mertebe yurt dışına zorunlu olmadıkça çıkmaması, hiçbir şekilde, sadece Avrupa demiyorum, artık görülmeyen ülke kalmadı. Zorunlu olmadıkça hiçbir vatandaşımızın yurt dışına gitmemesi... Yurt dışında olan vatandaşımızın da Almanya, Hollanda ve benzeri mümkün mertebe evinden, odasından çıkmaması, evini uygun bir şekilde havalandırması gerekiyor. Dışarı çıkacaksa maskesini kullanmalı, Türkiye'ye gelmek için de sınırları veya kapıları zorlamamalı. Bulunduğu bölgede özellikle evden çıkmadan kendilerini izole etmelerinin yeterli olacağını özellikle ifade etmek istiyoruz."

"KORONAVİRÜSE KARŞI 14 GÜN KURALINA UYALIM"

Sağlık Bakanı Koca, yurt dışından gelen kişilerin de evde 14 gün boyunca kendilerini izole etmelerini istediklerini ve bunu takip edecekleri vurgulayarak, şu uyarıları yaptı:

"Vatandaşımıza 14 kuralını tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu dönemde, sorunun ciddi olduğunu, riskin somut olduğunu, çözümün de basit olduğunu, basit olmasındaki sebep de bu salgının yayılmasını önlediğimiz oranda başarılı oluruz.

"YAŞLILARIMIZIN DA MÜMKÜN MERTEBE DIŞARI ÇIKMAMALARINI ÖNEMSİYORUZ"

Tedavisiyle ilgili yapacaklarımız zaten somut. Özellikle de yaşlılarımızın bu dönemde korunmasının son derece önemli olduğunu, gençlerde daha hafif seyrettiğini, daha az belirti verdiğini, bulaşıcılığının yüksek olduğunu, yaşlılarda risk taşıyan hasta grubunda özellikle daha çok ciddi giderek ölümlere yol açan bir tablo olduğunu, yaşlılarımızın da mümkün mertebe dışarı çıkmamalarını önemsiyoruz. Bu dönemde kendilerini korumalarını, yurt dışından gelenlerin yaşlılarla asla temas etmemelerini hassasiyetle belirtmek istiyoruz."

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