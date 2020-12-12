Bakan Koca'dan, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Sancar'a aşı açıklamalarından ötürü teşekkür

Sağlık Bakanı Koca, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Sancar ile görüştüğünü belirterek, "Hocamıza basında da yer alan Bakanlığımızın aşı konusundaki stratejisini destekleyen açıklamalarından dolayı teşekkürlerimi ilettim." dedi.