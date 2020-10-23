Bakan Koca'dan önemli açıklamalar: Günlük vaka sayısı 3 kat artmıştır.

Sağlık Bakanı Koca, Bursa Valiliği’ni ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Koca, koronavirüs salgının tüm Türkiye'de tırmanışa geçtiğini belirterek özellikle İstanbul için haftaiçi yeni kararların alınabileceğinin sinyalini verdi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Koronavirüs salgını tüm ülkede tırmanışa geçti. Bursa salgının başından bu yana en kritik dönemini geçiriyor. Virüsün yayılması sadece daha fazla insanın hasta olması değil. Tüm hayatı sekteye uğratır. Bu salgından, salgınla mücadeleyi hayatı koruma mücadelesi olarak görmemiz gerekiyor. İstanbul'da vaka sayısı Türkiye'nin yüzde 40'ına ulaşmış durumda. Haftasonu itibarıyle 5 gun boyunca önemli görüşmeler yapacağız. Bilim Kurulu toplantısının ardından İstanbul'da mücadeleyi kolaylaştıracak sonuçlar almayı düşünüyorum.