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Bakan Koca'dan sağlık çalışanları için 'üst üste 3 gün alkış' çağrısı

Sağlık Bakanı Koca'nın koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarını TBMM'de milletvekillerine alkışlatması üzerine "sağlık çalışanlarının alkışlanması" yurt genelinde kitlesel etkinliğe dönüştü.
Bakan Koca'dan sağlık çalışanları için 'üst üste 3 gün alkış' çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarını TBMM'de milletvekillerine alkışlatması üzerine "sağlık çalışanlarının alkışlanması" yurt genelinde kitlesel etkinliğe dönüştü. 

Sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaşan etkinlik kapsamında, saat 21.00 itibarıyla vatadandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarında sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışladı.

Bakan Koca'nın bugün saat 14.00 TBMM'deki konuşmasında koronavirüse karşı özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarını milletvekillerini alkışlattığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Vatandaşların beğenisini kazanan görüntüler, kısa sürede "sağlık çalışanlarının alkışlanması" temalı kitlesel etkinliğe dönüştü.Bu kapsamda saat 21.00 yurt genelinde etkinlik saati olarak belirlendi. Başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere belirlenen saatte birçok il ve ilçede vatandaşlar, evlerinin pencere ve balkonlarında sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışladı.

Sosyal medyada "#BeraberBasaracağız" etiketiyle yayılan etkinliğe siyaset, sanat ve spor dünyasından birçok tanışmış isiminde destek verdi."Alkışlayalım! Ne kadar alkışlasak azdır!"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da etkinlik saatinde sosyal medya hesabından TBMM'deki görüntülerini paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

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"Alkışlayalım! Ne kadar alkışlasak azdır!

Bugün saat 14.00'te Meclis'teki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili Sağlık çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00'de milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum."

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Etkinliğe, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Demir Grup Sivaspor ve Anadolu Efes Spor Kulübünün yanı sıra birçok gazeteci ve sanatçı da destek verdi.

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Bakan Koca: Üst üste üç gün alkışlayalım
Sağlık Bakanı Koca, bir diğer paylaşımanda da "Saat 21.00 alkışı için sağ ol Türkiye. Şehir şehir, ev ev çağrımıza uydun, özverili sağlık çalışanlarımıza alkışınla güç verdin. Yarın, ertesi gün aynı saatte minnettarlığımızın sesi tekrar duyulsun. Üst üste üç gün alkışlayalım." ifadelerini kullandı. 

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Bakan Koca'dan sağlık çalışanları için "üst üste 3 gün alkış" çağrısı / VİDEO HABER

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Kaynak: Haber Kaynağı
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