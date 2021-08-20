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Bakan Koca'dan, Şenpazarı'na yeni hastane sözü

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aracılığıyla ilçe halkına seslendi. Vatandaşların taleplerini dinleyen Bakan Koca, Şenpazar'a yeni bir hastane yapılması sözü verdi.
Bakan Koca'dan, Şenpazarı'na yeni hastane sözü


Kastamonu'da 11 Ağustos'ta meydana gelen sel bölgesine bugün tekrar giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şenpazar ilçesinde incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi alan ve vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Soylu, şikayet ve talepleri dinledi. Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar'ın ilçe hastanesine ilişkin talebi üzerine Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı aradı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Belediye Başkanı Çınar'ın talebini dinledikten sonra Şenpazar ilçesine yeni bir hastane yapılması sözü verdi.

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