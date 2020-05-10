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Bakan Koca'dan sokağa çıkacak 65 yaş ve üzerindekilere 'maske' uyarısı

Sağlık Bakanı Koca, bugün 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olan 65 yaş ve üstü vatandaşlardan maske takmayı ihmal etmemelerini söyledi.
Bakan Koca'dan sokağa çıkacak 65 yaş ve üzerindekilere 'maske' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde, uzun süre sonra bugün 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olan 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik paylaşımda bulundu.

65 yaş üzerindekilerin evde kalarak koronavirüsle mücadeleye büyük destek verdiklerini vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Beklenen gün geldi. Şehir, siz hanımefendiler ve beyefendilerle adeta yeniden tanışacak. Bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin. Maske artık kıyafetimizin bir parçası olmalı. Her dakikanız güzel geçsin."

Kaynak: Haber Kaynağı
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