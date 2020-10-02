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Bakan Koca'dan son dakika açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Şehir Hastanesi açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, ''Türkiye genelinde de düşüşlerimiz devam ediyor.'' dedi.
Bakan Koca'dan son dakika açıklaması

Bakan Koca’nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Tedbirlere uyarak bu mücadeleye katkı veren vatandaşlara teşekkür ediyorum.

Son haftalarda yapılan bölgesel müdahalelerin sonuçlarını gördük. Birçok ilimizde hızla müdahale ederek salgını kontrol altına aldık.

Ülke genelinde yoğun bir uğraş veriyoruz. Birçok ilimizde çağrı sistemini devreye soktuk. Son 21 ayda oluşturduğumuz doktor ekipleri evlere giderek hasta takibi yapıyor.

Türkiye genelinde de düşüşlerimiz devam ediyor.

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