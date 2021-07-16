Bakan Koca'dan Turkovac-Coronovac açıklaması: Aşılar ne durumda?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, "Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışması Ankara Şehir Hastanesinde başladı. Çalışmaya 2 doz Sinovac aşısı yapılıp 2. dozun üzerinden 90 gün geçen 18-59 yaş arası gönüllüler katılıyor. Yerli aşının sonuçlanmasına destek için aşı birimine bekliyoruz." açıklamasında bulundu.
Bakan Koca, "YERLİ AŞININ SONUÇLANMASINA DESTEK İÇİN zemin kat aşı birimine bekliyoruz. Tel: 0312 552 60 19" paylaşımında bulundu.
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