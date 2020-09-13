Bakan Koca'dan video çekip yardım isteyen gence ilişkin paylaşım

Sağlık Bakanı Koca,Kovid-19 hastası olmasına rağmen hastanenin yatış vermediğini iddia eden gencin tetkiklerinin bugün tekrar yapıldığını, Kovid-19 bulgusuna rastlanmadığını ve hastanede yatışını gerektirecek bir sağlık durumunun olmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Tuzla Devlet Hastanesi önünde çekilmiş bir video gördüklerini belirtti.

Videoda, Kovid-19 hastası olduğunu ancak hastanenin yatış vermediğini söyleyen bir gencin yardım istediğini ifade eden Koca, şunları kaydetti:

"Ensari Koç isimli gencin 30 Ağustos'ta yapılan testi pozitif çıkmış ve ilaç tedavisine başlanmış. Tedavisinin ardından 10 Eylül'de yapılan kontrol testinin sonucu ise negatif çıkmış. Yani hastalığı atlatmış.

Bugün yardım talebi üzerine, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tetkikleri tekrar yapıldı, Kovid-19 bulgusuna rastlanmadı. Hastanede yatışını gerektirecek bir sağlık durumu yok.

Kendisiyle yapılan görüşmede, hastalığı duyulunca çalıştığı şantiyeye ve akrabalarının evine kabul edilmediğini söylüyor. Bu sebeple bir misafirhanede konaklama imkanı sağlandı ancak kendisi istemedi. Çalıştığı işyeri ile görüştüğünü ve tekrar oraya döneceğini ifade etti. Hastamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Tüm dünyayı kasıp kavuran bu hassas dönemde her zamankinden daha duyarlı olmak zorundayız. Mücadelenin galibi olmak için birlik olalım."

Sosyal medyada yer alan bir ölüm raporuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir milletvekilin sosyal medya hesabından bir vatandaşa ait paylaştığı ölüm raporuna ilişkin, "Rapor doğru, değerlendirme yanlış. Hastanın ölüm nedeni kayıtlarımıza U073 COVID-19 olarak geçmiş ve kesin raporu da aynı şekilde düzenlenmiş." ifadesini kullandı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, uluslararası sınıflamaya göre ölüm şeklinin "enfeksiyon hastalığı (doğal ölüm)" olduğunu belirtti.

Milletvekilinin paylaştığı ön raporda, ölüm nedeninin hekimin kontrol onayından sonra yazılacağının belirtildiğine dikkati çeken Koca, şunları kaydetti:

"Rapor doğru, değerlendirme yanlış. Hastanın ölüm nedeni kayıtlarımıza U073 COVID-19 olarak geçmiş ve kesin raporu da aynı şekilde düzenlenmiş. Sayın vekil her halde 'doğal ölüm' ifadesinin teknik bir tabir olduğunu fark etmemiş. Uluslararası sınıflamaya göre her enfeksiyondan ölüm, doğal ölüm kabul edilir. Kaza, cinayet gibi doğal olmayan ölümler ayrıca sınıflanmaktadır.

Salgınla mücadele hepimizin görevi. Acı bir kayıp üzerine teknik tabirlerin farkında olmadan yorumda bulunmanın mücadeleye de, kayıplarımıza da faydası yoktur. Bu tür mücadele enerjimizi tüketecek yorumlardan uzak durmak hepimizin sorumluluğu.

Salgınla hep birlikte mücadele edebiliriz. Birbirimizle değil, salgınla mücadele edelim. Bu mücadeleye hassasiyetle destek verin."