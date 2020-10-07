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Bakan Koca'dan yerli koronavirüs aşısı ve ilacı ile ilgili önemli açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Gazetesi yazarı Batuhan Yaşar'a verdiği mülakatta, yerli ve milli Kovid-19 aşısı ile ilacı hakkında önemli bilgileri açıkladı.
Bakan Koca'dan yerli koronavirüs aşısı ve ilacı ile ilgili önemli açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Gazetesi yazarı Batuhan Yaşar'a verdiği mülakatta, yerli ve milli Kovid-19 aşısı ile ilacı hakkında önemli bilgileri açıkladı.

 Sayın Bakan Türkiye yeniden aşı üretebilecek mi?

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle önümüze koyduğumuz en önemli hedef; ilaç, aşı, tıbbi malzeme ve cihazda dışa bağımlılığı bitirmekti. Stratejik ürünler olarak tanımladığımız ilaç, aşı, malzeme ve cihazların yerlileşmesi ve millileşmesi adına bu süreçte çok önemli adımlar attık. Pandemi öncesinde özellikle aşı konusunda Kore, Küba, Bangladeş, Endonezya ve Avrupa’daki önemli merkezlerle yürüttüğümüz ortak çalışmalar oldu. Bu süreçte önemli birikimler edindik."

"ABD, ÇİN, RUSYA VE ALMANYA KULVARI"

- Covid aşısında hayvan deneyleri geride bırakıldı, sonuçları nasıl değerlendirmek gerekir?

"Şimdi çok önemli bir adım daha var önümüzde. Covid aşısı geliştirmek için Almanya, Çin, İngiltere, Rusya, ABD gibi ülkelerle birlikte biz de kulvardayız. Bakanlık olarak teknolojik, mali ve insan gücü anlamında tüm imkânlarımızı bu işe yönlendirdik. Covid-19’a yönelik toplamda 13 aşı çalışmamız var. 3 aşımız insan denemeleri aşamasına geldi. Hayvan denemelerinde olumlu sonuçlar aldık. Yerli Covid-19 aşımızın challenge (meydan okuma) çalışmasında 10 transgenik hayvan aşılandı. Kontrol grubundaki 9 hayvana ise aşı yapılmadı. Sonuçlar şöyle: İki hafta sonra her iki gruptan aşı yapılan 10 hayvanda virüs verildiği hâlde herhangi bir ölüm olmadı, akciğerlerinde de virüs tespit edilmedi. Oysa kontrol grubunda, yani aşı yapılmayan ve virüse maruz bırakılan 9 transgenik hayvanda bambaşka sonuçlar gördük. Bunlardan 4’ü öldü, 5’inin akciğerlerinde de virüs tespit edildi."

COVID İLAÇLARI ÜRETİLİYOR MU?

- Bir de Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar Türkiye'de üretilecekti?

"Yerlileşme ve millileşme adımlarımızın karşılığını aldık. Dünyada, maske, eldiven, tulum gibi ürünlerde ve solunum cihazlarında büyük krizler yaşanırken biz kendi ihtiyacımızı yerli olarak karşıladığımız gibi 150’yi aşkın ülkeye yardım gönderdik.. Yine Covid-19 için kullanılan ilaçları bugün ülkemizde üretiyoruz."

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