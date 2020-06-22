  • BIST 115.190
  • Altın 386,357
  • Dolar 6,8410
  • Euro 7,7017
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 25 °C
»

Bakan Koca'dan YKS açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Toplum Bilimleri Kurulu toplantısında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin psikolojisi, alınabilecek ek tedbirler ele alındı.
Bakan Koca'dan YKS açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Toplum Bilimleri Kurulu toplantısında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin psikolojisi, alınabilecek ek tedbirler, Kurban Bayramı'na yönelik uyarı ve önlemler, normalleşme sürecinde gençlere verilebilecek mesajlar ve dezenformasyonla mücadele gibi konular ele alındı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınında sosyoloji, iletişim, psikoloji, din sosyolojisi, istatistik gibi alanlarda çalışan Toplum Bilimleri Kurulu'nun toplantısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirildi.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, YKS'ye girecek öğrencilerin psikolojisi, alınabilecek ek tedbirler, Kurban Bayramı'na yönelik uyarı ve önlemler, normalleşme sürecinde gençlere veril

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uluslararası Ceza Mahkemesi: Libya'da 11 toplu mezara ilişkin güvenilir bilgi edindik22 Haziran 2020 Pazartesi 21:11
  • Libya Devlet Yüksek Konseyi: Mısır ordusunun Libya'da bir maceraya sürüklenmesini beklemiyoruz22 Haziran 2020 Pazartesi 21:10
  • MSB'den Pençe-Kaplan Operasyonu açıklaması: Başarıyla devam ediyor22 Haziran 2020 Pazartesi 21:04
  • Bakanlardan ortak açıklama: 5 bin liraya kadar yardım22 Haziran 2020 Pazartesi 21:00
  • Sağlık Bakanı Koca son durumu açıkladı: Türkiye'de Kovid-19'dan 161 bin 533 kişi iyileşti22 Haziran 2020 Pazartesi 20:55
  • 'En büyük eroin operasyonu' davasında karar açıklandı: 169 yıl 6 aya kadar,22 Haziran 2020 Pazartesi 19:06
  • Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı22 Haziran 2020 Pazartesi 18:46
  • Bursa'da yaşanan sel felaketiyle ilgili kritik açıklama22 Haziran 2020 Pazartesi 18:45
  • Hollanda'da aylar sonra bir ilk22 Haziran 2020 Pazartesi 17:38
  • Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 600 bine yaklaştı22 Haziran 2020 Pazartesi 16:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti