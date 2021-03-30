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Bakan Kurum 22 millet bahçesinin açılışa hazır olduğunu açıkladı

Kurum, "2023'e kadar her ilimizde en az bir tane olacak şekilde 81 milyon metrekare hedefimizi gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.
Bakan Kurum 22 millet bahçesinin açılışa hazır olduğunu açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "57 millet bahçesini tamamladık. 35 millet bahçesini hizmete sunduk. 22 millet bahçesi açılışa hazır." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından ülke genelinde inşa edilen millet bahçelerine ilişkin bilgi verdi. Şehirlerin millet bahçeleriyle nefes aldığını belirten Kurum, şunları kaydetti:

"2023'e kadar her ilimizde en az bir tane olacak şekilde 81 milyon metrekare hedefimizi gerçekleştireceğiz. 78 ilde 51,6 milyon metrekarelik alanda 291 millet bahçesinde çalışmalarımız devam ediyor. 57 millet bahçesini tamamladık. 35 millet bahçesini hizmete sunduk. 22 millet bahçesi açılışa hazır."

Kaynak: Haber Kaynağı
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