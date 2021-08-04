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Bakan Kurum açıkladı: İlk ödemeler yapıldı

Yangında evini kaybeden vatandaşlara 50 bin lira yardım yapılacağını söyleyen Bakan Kurum, ilk ödemelerin yapıldığını belirtirken, yanan evlerin inşası ile ilgili çalışmalara 1 ay içerisinde başlamayı planladıklarını ifade etti.
Bakan Kurum açıkladı: İlk ödemeler yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum son bir haftadır etkili olan orman yangınları ile mücadelede önemli açıklamalarda bulundu. Hasar tespit çalışmaları ile ilgili bilgi veren Bakan Kurum, "Evi tamamen yanan vatandaşlarımıza 50 bin liraya kadar eşya ve kira yardımı veriyoruz. Bunun ilk ödemeleri de evi yanan vatandaşlarımıza yapıldı. Devamında da 50 bin liraya kadar eşya ve taşınma yardımını yapıyor olacağız" dedi.

1 AY İÇERİSİNDE BAŞLAYACAK

Bakan Kurum yanan evlerin inşası ile ilgili soruya ise "Bir ay diyoruz ama belki ondan da kısa bir zaman içerisinde başlayacağız. Öncelikle 200-300 tane ahır yapmamız gerekiyor. Çünkü hayvanlarımız yaylalarda. O hayvanlar gelene kadar ahırlarımızı hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Diğer taraftan konutları başlatacağız 3 tane köyümüzü tamamen yenileyeceğiz. 1 ay içerisinde inşallah ihalelerimiz gerçekleştiririz ve önümüzdeki yaz bitmeden de alt ve üst yapısıyla konutlarımızı bitirmeyi hedefliyoruz." cevabını verdi.

Hasar tespit çalışmaları bugün itibarıyla biteceğini belirten Bakan Kurum, "İnşallah havanında seyrine bağlı oalrak yangını da kontrol altına aldıımızda bırada bütün tespitleri yapmış ve önlemleri de almış olacağız." açıklamasında bulundu.

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