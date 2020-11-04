Bakan Kurum: Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık, sadece bir alanda enkaz kaldı. Orada da hassas bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.