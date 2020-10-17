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Bakan Kurum: Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz

ERZUNCAN'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ermenistan'a karşı haklı bir tutum sergileyen Azerbaycan'ın her zaman yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.
Bakan Kurum: Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hava yolu ile geldiği Erzincan’da Terzibaba Mezarlığı'nı ziyaret ettikten sonra İl Afet ve Koordinasyon Müdürlüğü’nde düzenlenen il koordinasyon toplantısına katıldı. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kurum, Erzincan’da devam eden projeler ve planlanan yeni çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Bakan Kurum, Ermenistan’ın dün akşam Azerbeycan'nın Gence kentine yaptığı saldırıyla ilgili olarak, "Gence'de masum sivilleri katleden Ermenistan'a karşı haklı tutumunu sergileyen Azeri kardeşlerimizi, canlarımızı, Azerbaycan'daki dostlarımızın her zaman, bugüne kadar yanlarında olduk ve bundan sonraki süreçte de yanlarında olmaya Türk milleti olarak Türkiye olarak devam edeceğiz. Bölgede barışın, huzurun sağlanması adına Azeri kardeşlerimizin, dostlarımızın verdikleri mücadelenin yanında olmaya ülke olarak Türk milletinin her bir ferdi olarak yine devam edeceğiz. Hayatını kaybeden kardeşlerimize, Azeri kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Bakan Kurum daha sonra Erzincan Valisi Mehmet Makas’ı makamında ziyaret etti. Kurum, kentsel dönüşüm projesi kapsamında kent merkezinde yapılan imar çalışmalarını yerinde inceledi.

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