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Bakan Kurum duyurdu: Destekler yarın hesaplara yatırılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kasaplar Çarşısı'nda kullanılamaz hale gelen 20 işyeri için desteklerin yarın hesaplara yatırılacağını söyledi.
Bakan Kurum duyurdu: Destekler yarın hesaplara yatırılacak

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, Kasaplar Çarşısı'ndaki dükkanda çıkan yangın, çevre iş yerlerine sıçramış 20 işyeri kullanılamaz hale gelmişti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bakan Kurum, yeni projenin yıl sonuna kadar biteceğini belirtirken, destek ödemelerinin yarın hesaplara yatırılacağını ifade etti.

 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Kızılcahamam'da meydana gelen yangın sonrası bölgede inceleme yaptı. Bakan Kurum, "Bakanlığımızın ekipleri olaya hızlı şekilde müdahil oldu. Vatandaşımızın bu süreçte can kaybı ve yaralanmaya sebebiyet vermeden olaya müdahale ettik. 15 işyerimiz tamamen yandı. Yapılara ilişkin hasarı Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz tamamladı. En kısa zamanda çalışmaları başlatacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçmiş olsun dilekleri var" açıklamasında bulundu. 

"3 MİLYON 300 BİN TL ESNAFA DESTEK"

Destekleri açıklayan Bakan Kurum, "Aile ve Çalışma Bakanlığımızdan 300 bin lira, İçişleri Bakanlığımızdan 1 milyon TL ve Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak biz 2 milyon TL esnafımıza destekte bulunacağız. Gerek zarar noktasında, kira ve taşınma yardımı noktasında süreci beraber yöneteceğiz" dedi. 

"YARINDAN İTİBAREN DESTEKLER YATIRILACAK"

Bakan Kurum yeni projenin yıl sonuna kadar biteceğini duyurdu ve "Yeni iş yerlerimizin inşasını yapacağız. İnşa sürecini TOKİ yapacak. Tüm süreçleri birlikte yöneteceğiz. Daha yeni ve sağlam işyerlerimizi yıl sonuna kadar kazandıracağız. Esnafımızla yürüteceğiz. Zararla ilgili esnafımızın ücretleri yarından itibaren yatırılacak. Belli oranda hasar tespitle ücretler yatırılacak. Proje çerçevesinde kira ve taşınma yardımı yapacağız" dedi. 

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