Bakan Kurum duyurdu: Mücadele devam ediyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Doğal sit alanlarımızda, yaylalarımızda, koylarımızda, kıyılarımızda kaçak yapılaşmayla mücadele edildiğini duyurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yapmış olduğu açıklama:

Tıpkı Kapadokya'da, Ayder'de, Uzungöl'de, Salda'da ve Bodrum'da olduğu gibi kaçak yapılaşmaya hiçbir şart altında müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bu çerçevede şu an bin 110 olan imar denetçi sayımızı 2 kat artırdık. 2 bin 100 imar denetçimizle kaçak yapılaşma ve imara, plana, ruhsata aykırı yapılaşmaları tespit ederek kararlı bir şekilde bu yapıların yıkımını gerçekleştireceğiz."