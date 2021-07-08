Bakan Kurum duyurdu: Toplanacak miktarda müsilaj kalmadı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 1 aylık çalışmalar sonucunda Marmara Denizi'nin müsilajdan temizlendiğini, tekrarlanması durumunda çalışmalara devam edileceğini açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimizde 7 Temmuz itibarıyla 30 günü geride bıraktık. 1 ayın sonunda dün güzel gelişmeler yaşadık.

Denizimizde, toplanacak miktarda müsilaj olmaması nedeniyle 7 Temmuz'da temizlik çalışması yapılmadı.

Bugün ve sonrasında yeniden müsilaj olması halinde temizliğe aynı hızla devam edeceğiz. Valilik ve Belediyelerimize, bilim insanlarımıza çalışmaları için teşekkür ediyorum.

1 aydır gece gündüz demeden sahada özveri gösteren ekip arkadaşlarımın emeğine, yüreğine sağlık." dedi