Bakan Kurum duyurdu: Toplanacak miktarda müsilaj kalmadı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimizde 7 Temmuz itibarıyla 30 günü geride bıraktık. 1 ayın sonunda dün güzel gelişmeler yaşadık.
Denizimizde, toplanacak miktarda müsilaj olmaması nedeniyle 7 Temmuz'da temizlik çalışması yapılmadı.
Bugün ve sonrasında yeniden müsilaj olması halinde temizliğe aynı hızla devam edeceğiz. Valilik ve Belediyelerimize, bilim insanlarımıza çalışmaları için teşekkür ediyorum.
1 aydır gece gündüz demeden sahada özveri gösteren ekip arkadaşlarımın emeğine, yüreğine sağlık." dedi
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