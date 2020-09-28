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Bakan Kurum duyurdu: Yasak geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "15 Ekim itibarıyla 'Beyaz Adalar' kısmında göle girilmeyecek, yüzülmeyecek ve plaj kullanılmayacak" dedi.
Bakan Kurum duyurdu: Yasak geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'nün "Beyaz Adalar" bölgesinde 15 Ekim itibarıyla göle girilemeyeceğini, yüzülemeyeceğini ve plajın kullanılamayacağını bildirdi.

Bakan Kurum, Salda Gölü'nün Türkiye'nin eşsiz güzelliklerinden biri olduğunu hatırlattı.
Doğa harikası gölün hep güzel kalması ve nesiller boyu yaşaması için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Kurum, bölgedeki ekosistemi ve su kalitesini sürekli takip ettiklerini aktardı.

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Salda Gölü ve çevresinin korunan alan büyüklüğünün 7 kat artırıldığını ve alanın Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildiğini anımsattı.

Salda ve çevresinde yapılaşmayı da yasakladıklarını dile getiren Kurum, "Bölgedeki kaçak yapıları yıktık ve sadece vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını gidereceği, doğal malzemelerden oluşan kullanım alanları oluşturduk. Göl yakınına araç park edilmesini engelledik. Göl çevresini dumansız hava sahası ilan ettik. 24 saat aktif kamera sistemi ile bölgeyi koruma çemberine aldık ve vatandaşlarımızın da www.saldagolu.gov.tr adresinden anbean takip etmesine olanak sağladık." dedi.

"ALDIĞIMIZ TEDBİRLERE BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİK"

Salda'nın korunması için akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan Çevre ve Tabiat Varlıkları Kurulunun tavsiyelerini uygulamaya geçirdiklerini ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"Kurulun yeni tavsiye kararı doğrultusunda Salda Gölü ve çevresinde aldığımız tedbirlere bir yenisini daha ekledik. Salda Gölü'nü diğer göllerden ayıran en önemli özellik eşsiz beyaz kumsalıdır. Bu kumsal rengini hassas bir ekolojik etkileşime borçludur.

Vatandaşlarımızın büyük bir bölümü bu alanı ziyaret ediyorlar. Dolayısıyla göl çevresinde en büyük tahribat bu alanda oluşuyor. Beyaz Adalar bölgesi, endemik türlere ev sahipliği yapan ve adeta göle rengini veren yapıların kuluçka merkezidir. Bilimsel araştırmalar ve raporlar doğrultusunda aldığımız kararla bu yapıların ezilerek azalmasının önüne geçiyoruz. Buna göre, 15 Ekim itibarıyla 'Beyaz Adalar' kısmında göle girilmeyecek, yüzülmeyecek ve plaj kullanılmayacaktır. Bakanlık olarak, Beyaz Adalar bölgesinde yaklaşık 1,5 kilometrelik sahil şeridindeki taşıma kapasitesine bağlı olarak ziyaretçi sayısını belirleyecek çalışmamızı da başlattık."

Kurulun tavsiyesi doğrultusunda aldıkları bu yeni karar ve çalışmanın Salda Gölü Çevre Koruma Projesinin bir parçası olduğunu belirten Kurum, "Bu kararla Salda'nın eşsiz güzelliğini daha da korunaklı hale getiriyoruz. Tek gayemiz bu eşsiz güzelliği koruyarak gelecek nesillere aktarmak." ifadesini kullandı.

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