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Bakan Kurum: En geç 1 yıl içerisinde yeni Dereli'yi inşa etmiş olacağız

Bakan Kurum: En geç 1 yıl içerisinde yeni Dereli'yi inşa etmiş olacağız
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Giresun'daki sele ilişkin, "En geç 1 yıl içerisinde yeni Dereli'yi inşa etmiş olacağız." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'daki sele ilişkin, "En geç 1 yıl içerisinde yeni Dereli'yi inşa etmiş olacağız." dedi.

"7-8 gün içerisinde Dereli'yi eski haline büyük oranda getirdik. Altyapı tamamen çalışıyor, içme sularımız verildi, kanalizasyon, yağmur suyumuz onarıldı ve hayat burada normale dönmeye başladı." diyen Kurum, "Vatandaşlarımızın sağlam, güvenli konutlarında, yürüyüş yollarında, yeşil alanlarında yaşayabileceği yeni bir Dereli'nin inşasını hep birlikte gerçekleştirip 2021 yılı bitmeden de kendilerine teslim edeceğiz." şeklinde konuştu.

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