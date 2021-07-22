Bakan Kurum, G20 ülkeleri Çevre, İklim ve Enerji Bakanları Toplantısı’na katıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İtalya'nın Napoli kentinde G20 Çevre Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, şu ifadelere yer verdi:

“G20 ülkeleri Çevre, İklim ve Enerji Bakanları toplantısındayız. G20 ülkelerinin bakanları ve ilgili kuruluş temsilcileriyle biyoçeşitlilik kaybı, kirlilik, çölleşme, su ve doğal kaynakların sürdürülemez kullanımını konuşmak ve çözüm aramak için bir araya geldik. G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde Napoli'de gerçekleştirilen toplantımızın ilk oturumunda; atık su yönetimi politikamız ile su kaynaklarımızı korumaya, kirliliği önlemeye ve su tüketiminin azaltılmasına yönelik çalışmalarımızı değerli katılımcılarla paylaştık. Dünyada alarm verici seviyelere ulaşan biyolojik çeşitlilik kaybına dair gerçekleştirdiğimiz bilimsel araştırmaları anlattığımız toplantıda, ülkemizde artan korunan alan büyüklüğünden millet bahçeleriyle oluşturduğumuz ekolojik koridorlara kadar pek çok konu başlığını aktardık. Türkiye olarak önümüzdeki dönemde BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin 16. Taraflar Konferansı’na ev sahipliği yapacak ve başkanlığını iki yıl için üstleneceğiz. Biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı yolunda atılacak adımlarda öncü bir rol oynayacağız.”