Bakan Kurum: Gayrimenkul sektörüne ilişkin genç istihdam şartını getiriyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlık olarak, bağlı kuruluşlar ve belediyelerin yapacağı projelerde ihale şartnamelerine, "yeni mezun genç istihdam çalıştırma" şartını getirdiklerini bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bundan sonra yayınlayacağımız genelge çerçevesinde gerek belediyelerimiz, gerekse bakanlığımızın yapacağı projelerde, gayrimenkul sektörüne ilişkin genç istihdam şartını getiriyoruz ve yeni mezun olmuş arkadaşları çalıştırma zorunluluğunu şartnamelere yazacağız" dedi.

Kurum, Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü tarafından Şevket Aziz Kansu binasında düzenlenen "Gayrimenkul Sektör Seminerleri"ne katılarak, "Türkiye'de Kentsel Dönüşüm Politikaları ve Uygulamalarında Yeni Yaklaşımlar" başlıklı sunum yaptı.

Konuşmasına, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümünü kutlayarak başlayan Kurum, şair Mehmet Akif Ersoy'u, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere istiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ettiğini bildirdi.

Kurum, Türkiye'nin 1950 yılından itibaren şehirleşme tarihine değinerek, 2000'li yıllardan sonra ise tüm belediyelerde sosyal belediyecilik anlayışı ile yeni şehirleşme modelleriyle çalışmaların kararlı bir şekilde başlatıldığını, tüm adımlarda da çevreyi işin merkezine koyduklarına işaret etti.

İlerleyen dönemde iklim değişikliği ve etkilerini aza indirmek üzere inşaat sektörünün önemli projeler yapmak durumunda kalacağını ifade eden Kurum, "Bundan sonraki süreçte önceliğimiz depremle mücadele, akabinde iklim değişikliğiyle mücadele olacaktır. Bu iki mesele de ülkenin bağımsızlık meselesidir, milli mücadele meselesidir." dedi.

Kentsel dönüşüm

Kentsel dönüşümü de terörle mücadele kadar önemsediklerini anlatan Kurum, bu çerçevede 2012'de Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm seferberliğinin başlatıldığını anımsattı.

Bakan Kurum, kentsel dönüşümü, "deprem riski altındaki yapıların ve alanların dönüşümü, sel ve heyelan riski altındaki alanların dönüşümü, tarihi kent merkezleri ve meydanların dönüşümü, sanayi alanlarının taşınması ve dönüşümü, tarım köy projeleriyle kırsal dönüşüm ve modern otopark alanları üretimi" olmak üzere 6 başlıkta yaptıklarını söyledi.

Bu projeleri yaparken, "yerinde dönüşüm", "gönüllü dönüşüm" ve "hızlı dönüşüm" prensipleriyle hareket ettiklerine işaret eden Kurum, bu kapsamda son 19 yılda çok önemli projelere imza attıklarını söyledi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı eliyle de 1 milyon sosyal konut yaptıklarını anımsatan Kurum, millet bahçeleri, tarihi kent meydanlarında yapılan dönüşüm projelerini ve Karadeniz'de sel ve taşkın riski altındaki binalarda yaptıkları çalışmaları hatırlattı.

Karadeniz Bölgesinde 15 bin bağımsız bölümden oluşan rezerv konutlar ürettiklerini de aktaran Kurum, bu kapsamdaki eylem planlarını yayınladıklarını belirtti.

İklim değişikliği

Kurum, İklim Kanunu hazırlayacaklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimiz, bütün sivil toplum örgütlerimizin içinde olduğu, onların fikirlerinin, görüşlerinin alındığı İklim Kanunu çerçevesinde 2030-2050 yılına yönelik adımlarımızı atacağız. Bu da gayrimenkul sektörünün konuşmadığı, bundan sonra daha fazla konuşması gerektiği bir alandır. Buraya da arkadaşlarımızın yönelmesini tavsiye ediyorum. Bundan sonraki süreçte iklim değişikliği ve etkilerini aza indirecek adımları atmak, gayrimenkul sektörünün en önemli gündem maddelerinden bir tanesi olacaktır. Bu sadece bina yapımı değil, bunun dışında bir çok proje ile yapmamız gereken bir iş."

"İstanbul'da 117 bin konutun dönüşüm sürecini başlattık"

Kurum, İstanbul özelinde de yaptıkları kentsel dönüşüm projelerine ilişkin "İstanbul'da 117 bin konutun dönüşüm sürecini başlattık. Bu da önemli bir süreç bizim için. 2012 yılından bugüne kadar da 74 bin binayı, yani 381 bin bağımsız bölümü İstanbul'umuzda kentsel dönüşüme tabi tuttuk ve yenilenme sürecini başlattık. Şu an sahada devam eden 117 bin bağımsız bölümden oluşan projelerimiz var." bilgisini verdi.

Deprem sonrası Elazığ, Malatya ve İzmir'de yapılan çalışmaları da anımsatan Kurum, Elazığ ve Malatya'da 25 bin bağımsız bölümden oluşan bir proje yürüttüklerini söyledi.

Depremin üzerinden bir yıl geçmesinin ardından Elazığ'da 8 bin 400, Malatya'da 1300 konutu bitirdiklerini aktaran Kurum, İzmir'e de 5 bin konut ürettiklerini ve 7 ay sonra konut teslimine başlayacaklarını anlattı.

Kurum, Elazığ depremi sonrası depremzedelerin yaşadıklarını anlattığı tanıtım filmini gösterdi. Filmin ardından duygulandığı gözlenen Bakan Kurum, bu acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

"Elimden geleni yaptım ama yeterli mi?"

İnsanların en güzeli, en iyiyi hak ettiğini vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Burada el birliği içerisinde bu dönüşüm sürecini sağlamak, hep birlikte, birlik beraberlik içerisinde hareket etmek, siyaset üstü bir mesele olarak görmek zorundayız. Bu acıları tekrar yaşamamak adına bu kararlılığı hep birlikte göstermek zorundayız. Orada o insanları görmek, acısına ortak olmak, öyle veya böyle sonuçta bu işi yapan biri olarak sorumluluk hissediyorsunuz, 'elimden geleni yaptım ama yeterli mi? Vatandaşımız bu işin içine tam anlayışla girmiş mi? Belediyelerimiz tam bir bakış açısıyla destek veriyor mu' gibi sorular da aklımıza geliyor. Biz Bakanlık olarak tüm destekleri vermeye hazırız. Bugüne kadar verdik, bundan sonra da kararlı bir şekilde bu destekleri vereceğiz. Vatandaşlarımızın da talepleri, rızaları çerçevesinde bu projeleri yapacağız. El birliği içerisinde Türkiyemizdeki o kötü konut stokunu dönüştüreceğiz. Bu konuda kararlıyız. Hakikaten bu işi yapacaksak bu görevlere gelelim, bu işi yapacaksak bu makamlarda oturalım ve eğer bu eğitimi aldıysak bunun karşılığını da verelim. Topyekun tüm milletimizi kentsel dönüşüme davet ediyorum."

Bakan Kurum, kentsel dönüşüm için yaklaşık 45 milyar liralık bir kaynak gerektiğini belirterek, vatandaşlara TOKİ, Emlak Konut GYO, Emlak Katılım Bankası eliyle yapılan düzenlemeler ve kredilere ilişkin destekleri anlattı.

Salgın sonrasında şehirlerin ne olacağı başlığına dikkati çeken Kurum, vatandaşların artık doğa ile iç içe yaşamak istediğine dikkati çekti.

Kurum'dan gençlere müjde

Kurum, Bakanlık olarak projelerin ihale şartnameleri içine gençlerle ilgili yaptıkları düzenlemeyi ise şöyle anlattı:

"Bundan sonra yayınlayacağımız genelge çerçevesinde gerek belediyelerimiz, gerekse bakanlığımızın yapacağı projelerde, gayrimenkul sektörüne ilişkin genç istihdam şartını getiriyoruz ve yeni mezun olmuş arkadaşları çalıştırma zorunluluğunu şartnamelere yazacağız. Bu sayede okuldan yeni mezun arkadaşlarımızı projelerimizde istihdam edecek bir düzenlemeyi de yapmış olacağız. Buna ilişkin bir genelgeyi inşallah önümüzdeki hafta yayınlayacağız."

Kurum, daha sonra basına kapalı olarak gerçekleşen bölümde öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da, Ankara Üniversitesinin önemli bir marka olduğunu belirterek, her bir fakültesinin, bir üniversite gibi marka değerinin çok yüksek olduğunu belirtti.

Ünüvar, Bakan Murat Kurum'u ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Seminerde Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş de bir konuşma yaptı.