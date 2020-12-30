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Bakan Kurum Güngören'de Kentsel Dönüşüm İstişare Toplantısı'na katıldı

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Güngören'de düzenlenen Kentsel Dönüşüm İstişare Toplantısı'na katıldı. Bakan Kurum, Tozkoparan'da bin 500 kentsel ve deprem dönüşüm konutu yapılacağını duyurdu.
Bakan Kurum Güngören'de Kentsel Dönüşüm İstişare Toplantısı'na katıldı

Güngören'de bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Murat Kurum, "Bugün burada olmamızın nedeni, Tozkoparanlı kardeşlerimizin kaygılarını gidermek, sorularına cevap vermek, projemizi sizlerle birlikte hayata geçirmektir. Göreve geldiğimizden bu yana sizlerin taleplerinizi yakından takip ediyorum. Bugün de inşallah buradan ayrıldığınızda tek bir sorunuzun kalmayacağını, tüm taleplerinizi gidereceğimizi, bu akşam evlerinize gönül rahatlığı içerisinde gideceğinizin sözünü konuşmamın hemen başında vermek istiyorum. Tozkoparanlı kardeşlerimizin yıllardır kurdukları bir hayali gerçekleştireceğiz. Şimdiden, yapacağımız yeni bin 500 kentsel dönüşüm, deprem dönüşüm konutumuz; sizler için, aileleriniz için, komşularınız için hayırlı uğurlu olsun" dedi. 

Konuşmasında İstanbul'daki deprem tehlikesini hatırlatan Bakan Kurum, "Şöyle bir İstanbul'umuza baktığımızda manzara şu: İstanbul; 90'lı yıllara kadar plansız, çarpık ve güvensiz yerleşme nedeniyle hem fiziksel, hem sosyal anlamda büyük sıkıntılar yaşadı. Aziz İstanbul'umuz ne yazık ki; altyapısı zayıf, depreme dayanıksız yapılarla genişledi, büyüdü ve büyümeye devam ediyor. Bakın 99 Marmara depreminde, İstanbul'daki yapıların yüzde 1-2'si hasar görmüş, 454 kişi yaşamını yitirmiş, 3 bin 600 kişi yaralanmıştır. 450 bina ağır hasar görmüş, ya da yıkılmıştır. Bu sadece, başka bir şehirde olan bir depremin İstanbul'a etkisi. İstanbul merkezli bir depremin sonuçları çok daha ağır olacaktır" diye konuştu.

Tozkoparan semtinde yapılacak olan kentsel dönüşüm projeye ilişkin Bakan Kurum, "Biz sizleri çok seviyoruz. Devlet olarak biz sizlerin yanındayız, Bakanlık olarak yanınızdayız, belediye olarak yanınızdayız. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın. Bu projeyi söz verdiğimiz şartlarda, söz verdiğimiz tarihte, 1 buçuk yılda bitirip sizlere teslim edeceğiz. Benim söylediğim şartlarda sözleşme yapmak isteyenler, kentsel dönüşüm ofislerimizde sözleşmelerini hemen yapabilirler" şeklinde konuştu.

Bakan Murat Kurum konuşmasının ardından basına kapalı yapılan toplantıda vatandaşların sorularını cevapladı.

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