Bakan Kurum: İlk tespitlerimiz müsilajın tehlikeli atık olmadığı yönünde oldu

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde kirliliğe yol açan müsilaj (deniz salyası) sorununu çözmek için temizlik çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla oluşturulan Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ilk kez bir araya geldi. Bakan Kurum, başkanlığında gerçekleşen toplantıya ilişkin Twitter hesabından fotoğraf paylaşarak, açıklamada bulundu.

MARMARA DENİZİ EYLEM PLANI KOORDİNASYON KURULU İLK TOPLANTISINI YAPTI

Bakan Kurum, "MarmaraHepimizin' diyerek seferberlik anlayışıyla Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'muzun ilk toplantısında bir araya geldik. Bakan yardımcıları, valiler, belediye başkanları, üniversiteler, bilim adamları ve STK'larımızın katılımıyla toplantımızı gerçekleştirdik. Kurulumuzun ilk toplantısında; Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar ile geldiğimiz noktayı müzakere ettik. Kurul üyelerimizin fikir ve önerilerini istişare ederek yeni kararlarımızı aldık. Yürüttüğümüz temizlik çalışmaları ve denetimlerimiz neticesinde bugüne kadar el birliği ile kat ettiğimiz yolu toplantıda aldığımız yeni kararlar ile ileriye taşıyacağımıza inanıyor, seferberliğimize katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Marmara seferberliğini insani bir ödev olarak ifade edip talimatları ve tecrübeleriyle bu seferberliğe liderlik eden çevreye sevdalı liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" dedi.

'55 TESİS VE 9 GEMİYE 10 MİLYON LİRA CEZA UYGULANDI'

Bakan Kurum, müsilaj temizleme seferberliği neticesinde Marmara Denizi'nin bugün, dünden, bir hafta öncesinden çok daha temiz durumda olduğunu kaydetti. Bakan Kurum, sürdürülen denetimlerde ise mevzuata aykırı hareket eden 55 tesis ile 9 gemiye 10 milyon lire ceza uygulandığını belirterek, şunları söyledi:

"Marmara Denizi’mizi ve kıyılarımızın temizlenme sürecini denizden, havadan, karadan 7/24 anlık takip ediyoruz. 1550 personel, 46 tekne ve karadan temizleme ekipmanıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Denetimlerimizi de titizlikle sürdürdük. Gerçekleştirdiğimiz 2 bin 942 denetimde farklı noktalardan 550 numune aldık. Denetimlerimiz neticesinde mevzuata aykırı hareket eden 55 tesis ve 9 gemiye toplam 10 milyon lira idari para cezası uyguladık. İlk tespitlerimiz müsilajın tehlikeli atık olmadığı veya toksik özellik göstermediği yönünde oldu. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığımız, ODTÜ, TÜBİTAK ve bilim insanlarımızla ileri analiz ve test çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nı beslemiş; Mavi Vatan'ın kolyesi, Karadeniz, Akdeniz ve Ege'nin küçük kardeşi Marmara Denizi'mizi ortak duygu, ortak şuur ve ortak mücadelemizle kurtaracak; Marmara Denizi'mizi kaderine terk etmeyeceğiz. Çünkü Marmara hepimizin."