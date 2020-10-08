Bakan Kurum: İstanbul'da seferberlik başlattık

Kurum, Türkiye’deki riskli bölge listesinin başında İstanbul’un geldiğini söyleyerek, "Ülkemizde acil dönüştürmemiz gereken 1,5 milyon konutun 300 bini İstanbul’da yer alıyor" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Esenler 15 Temmuz Mahallesindeki 1617 konutun temel atma törenine katıldı. Temel atma törenine Bakan Kurumu’un yanı sıra Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde son 18 yılda içinde tarihi projelerin yer aldığı toplam 250 milyara yakın yatırım yapıldığını belirterek, 100 milyar lira tutarında çevre ve şehircilik yatırımı gerçekleştirildiğini söyledi.

Bakan Kurum, “Bir taraftan dar gelirli vatandaşlarımız için 21 bin 562 sosyal konutumuzu yükseltirken bir yandan İstanbul’a 34 millet bahçesi yaparken, diğer yandan gürültü problemini çözmek için ses ve gürültü bariyerleri yapıyoruz” dedi.

“RİSKLİ 1,5 MİLYON KONUTUN 300 BİNİ İSTANBUL’DA”

Türkiye’deki riskli bölge listesinin başında İstanbul’un geldiğini söyleyen Kurum, “Bu anlamda İstanbul’u yerinde, gönüllü ve hızlı bir şekilde mahalle mahalle, sokak sokak depreme hazırlıyoruz.

İstanbul’un bir ucunda Kartal’da bir bina kendiliğinden yıkılırken, Kağıthane’de istinat duvarı çöküyor. Yani artık İstanbul’da deprem olmadan da canlarımızı yitiriyoruz. Üniversitelerimiz, bilim insanlarımız ve bakanlığımızın çalışmalarıyla şu an ülkemizde acil dönüştürmemiz gereken 1,5 milyon konutumuz olduğunu ortaya koymuştur. Bu konutların 300 bini ise İstanbul’da yer alıyor” diye konuştu.

“72 BİN BİNA YENİLENİYOR”

İstanbul’da 72 bin binayı riskli yapı statüsüne aldıklarını ve yenilediklerini belirten Bakan Kurum, “62 bininin, yani 306 bin konut ve iş yerinin yıkımını gerçekleştirdik. Yine İstanbul’da olası bir deprem anında hemen yıkılabilecek yapıların olduğu 65 riskli alanımız var. Bu riskli alanlarda da 36 bin binamız var. İstanbul’un hemen hemen her yerinde dönüşüm yaptığımız bölgelere yakın, yeni yerleşim alanı olarak kullanılmaya elverişli 35 bin hektar büyüklüğünde 39 rezerv alanımız var. Bu alanlarda da yeni konutlarımız yükseliyor” ifadelerini kullandı.

DÖNÜŞÜMLER 5 YIL İÇİNDE TAMAMLANACAK

Avrupa Yakasında başlatılan dönüşümün aynısını Anadolu Yakasında başlatacakların aktaran Bakan Kurum, “Büyük İstanbul dönüşümü kapsamında Esenler’de, projemizin ilk bölümü olan Güney Rezerv Yapı Alanımızda inşaat çalışmalarımız devam ediyor. Bu projemizde 10 bin rezerv konut yapıyoruz. Birçok konutumuzun inşaatını tamamlama aşamasına geldik. Bu alanda inşa ettiğimiz toplam 2 bin 30 konutun, bin 72’sini yıl sonuna, 958’ini ise 2021 yılının ilk yarısında tamamlayacağız. Bugün bunun yatırım bedeli 402 milyon lira olan yeni bin 617 konutumuzun temelini atıyoruz. Buradan İstanbullulara bir müjdeyi de vermek istiyorum.

İstanbul Avrupa yakasında yapmış olduğumuz 60 bin konutluk bu büyük dönüşüm projesinin bir benzerini de Anadolu yakasında gerçekleştireceğiz. İstanbul’da 300 bin konutumuzun dönüşümünü 5 yıl içinde tamamlayacağız. 60 bin konutluk dünyaya örnek bu dev projeyi mümkün olan en kısa sürede tamamlayacağız” dedi.

Şehirlerin dönüşmesi gerektiğini vurgulayan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ise, “Deprem riski karşısında bu konutların ivedilikle dönüşmesi lazım. Herkes depremi bu şehrin riski diye tanımlıyor. İş yapmak gibi bir sorumluluğumuz var.

Binlerce bilim insanını bir araya getirseniz size söyleyecekleri tek bir şey var yapı stoğunuzu yenileyin. Yapı stoğunuzu yenilemedikten sonra bir şey yapmış olmuyorsunuz. Biz İstanbul’un değişik yerlerinde çalıştay duyurularından öte iş duyuruları yaparak, depremle ilgili söz değil, iş yaparak İstanbul’un geleceğine Esenler’in geleceğine anlamlı bir katkı sunuyoruz.

Bugün temelini atacağımız blok bir inşaatın temeli değil geleceğin temelidir. Az sonra temelini atacağımız bina değil Esenler’in yeni doğan çocuklarının geleceğinin temelini atacağız. Esenler’de yaşayan her bir kardeşimizin ailesinin mutluluğunun temelini atacağız” dedi.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDA 160 BİN KONUT İNŞA EDİLDİ”

TOKİ Başkanı Ömer Bulut da, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın öncülüğünde TOKİ tarafından Türkiye genelinde başlatılan büyük kentsel dönüşüm projeleri ile yaklaşık 160 bin konut inşa edilmiştir. Halen Kentsel dönüşüm kapsamında 110 Proje yürütülmekte olup, hedefimiz her yıl 30 bin kentsel dönüşüm konutunun inşa edilmesini sağlamaktır. Diğer yandan konut stokunun yenilenmesi kapsamında TOKİ olarak bir milyon konut hedefine yaklaşmış durumdayız.

Özellikle, Belediyelerimizle iş birliği halinde Kağıthane, Esenler, Gaziosmanpaşa, Zeytinburnu, Üsküdar, Ataşehir, Bağcılar gibi 20 ilçede aktif olarak 35 proje yürütülmektedir. Bu projeler kapsamında toplamda 26 bin 630 bağımsız birim üretilecektir” diye konuştu.

YÜZDE 20 İNDİRİM KAMPANYASI BAŞLATILACAK

TOKİ’den taksitle konut ve işyeri satın alan vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine bir indirim kampanyası başlatılacağını aktaran Bulut, “Vatandaşlarımızın TOKİ’ye olan bakiye borç tutarlarını peşin ödemeleri halinde yüzde 20 oranında bir indirim yapılması kararlaştırılmıştır. 21 Ekim tarihinde başlayacak olan bu kampanya 19 Kasım tarihine kadar sürecektir.

Borcun tamamını kapatamayacak olan alıcılar ise borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları ödemeye yüzde 20 indirim kampanyasından kısmi olarak faydalanabileceklerdir. Kampanyadan 224 bin 500 konut ve işyeri alıcısı yararlanabilecektir. Bu vesileyle vatandaşlarımıza bu müjdeyi vererek bu imkândan yararlanmalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.