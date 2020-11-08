  • BIST 1.192
  • Altın 534,943
  • Dolar 8,5315
  • Euro 10,1291
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 11 °C
»

Bakan Kurum: İzmir'deki deprem sonrası 24 vatandaşımızın tedavileri sürüyor, diğer hastalarımız taburcu edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "24 vatandaşımız hastanelerimizde tedavi edilmekte, diğer hastalarımızın tamamı taburcu edilmiş durumda." açıklamasında bulundu.
Bakan Kurum: İzmir'deki deprem sonrası 24 vatandaşımızın tedavileri sürüyor, diğer hastalarımız taburcu edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,  "24 vatandaşımız hastanelerimizde tedavi edilmekte, diğer hastalarımızın tamamı taburcu edilmiş durumda." açıklamasında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bayraklı ilçemizin tamamındaki hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Tüm İzmir genelinde 75 bin 934 binada 411 bin bağımsız bölümün incelemesi yapıldı. Şu an için acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 342 oldu, bağımsız bölüm sayısı da 4 bin 350'ye ulaşmış durumda." ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Libya'nın 'toplu mezarlar kenti' Terhune'de yeni cesetler çıkmaya devam ediyor08 Kasım 2020 Pazar 13:05
  • İsrail Başbakanı Netanyahu Biden'ı tebrik etti08 Kasım 2020 Pazar 13:04
  • Barış Pınarı Bölgesi'nde terör örgütü YPG/PKK'nın uyuşturucu ağına darbe08 Kasım 2020 Pazar 13:04
  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Kritik öneme sahip Şuşa kenti işgalden kurtarıldı08 Kasım 2020 Pazar 13:03
  • Terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerine yönelik Adana merkezli operasyonda 19 kişi gözaltına alındı08 Kasım 2020 Pazar 13:00
  • Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem08 Kasım 2020 Pazar 12:59
  • Van'da depremin yıktığı kırsal mahalleler devletin desteğiyle yeniden kuruldu08 Kasım 2020 Pazar 12:58
  • Türkiye arama kurtarmada dünyanın sayılı ülkelerinden biri08 Kasım 2020 Pazar 12:57
  • Kentsel dönüşümle 689 bin 658 konut ve iş yeri yenileniyor08 Kasım 2020 Pazar 12:56
  • PKK'nın şehir merkezlerindeki eylemlerde kullanacağı mühimmat ele geçirildi08 Kasım 2020 Pazar 11:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti