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Bakan Kurum: İzmir'deki deprem sonrası 50 binada tahliye çalışmalarını tamamladık, yıkım süreçlerini de başlatacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "(İzmir'deki deprem) Bugün itibarıyla 50 binada tahliye çalışmalarını tamamladık ve yıkım süreçlerini de Rıza Bey Apartmanı etrafındaki ağır hasarlı binalarımızın bulunduğu bölgede başlatmış olacağız." dedi.
Bakan Kurum: İzmir'deki deprem sonrası 50 binada tahliye çalışmalarını tamamladık, yıkım süreçlerini de başlatacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "(İzmir'deki deprem) Bugün itibarıyla 50 binada tahliye çalışmalarını tamamladık ve yıkım süreçlerini de Rıza Bey Apartmanı etrafındaki ağır hasarlı binalarımızın bulunduğu bölgede başlatmış olacağız." açıklamasında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, " (İzmir'deki deprem) Hasar tespit çalışmalarımız bugün itibarıyla 90 bin 813 binada yapılmış ve 484 bin bağımsız bölüme ulaşmıştır. Bu kapsamda acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 384, bağımsız bölüm sayımız da 4 bin 489'a ulaşmıştır." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "(İzmir'deki deprem) Vatandaşlarımızın kira, taşınma, eşya yardımı ve barınma ihtiyaçlarına ilişkin talepleri alınmaktadır. Yaklaşık 3 bin 900 başvuru alınmış ve ihtiyaçlar hızlı bir şekilde karşılanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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