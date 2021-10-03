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Bakan Kurum: Koordinasyon Kurulumuzu hızlı şekilde oluşturduk ve deniz yüzeyinde artık müsilaja rastlamıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizleme çalışmalarında bir ay kadar kısa bir sürede, deniz yüzeyinde artık müsilaja rastlanmadığını ve balıkların görüldüğünü açıkladı.
Bakan Kurum: Koordinasyon Kurulumuzu hızlı şekilde oluşturduk ve deniz yüzeyinde artık müsilaja rastlamıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, Marmara Denizi'nde yürütülen müsilaj seferberliği kapsamındaki çalışmalara ve gelinen noktaya ilişkin videolu paylaşımda bulundu.
Bakan Kurum, videodaki mesajında, Marmara'nın masmavi denizinde görüntü kirliliğine sebebiyet veren ve deniz dibindeki ekolojik yaşamı tehdit eden müsilaja ilişkin adımları hızlı şekilde attıklarını ve projeleri de kararlılıkla hayata geçirdiklerini vurguladı.

Sahada çalışan tüm bakanlık personeline, valiliklere, Marmara Bölgesi'ndeki belediyelere ve seferberlik ruhu içerisinde Marmara'da temizlik faaliyeti için Bakanlığa destek veren tüm belediyelere ve çalışma arkadaşlarına şükranlarını sunan Kurum, şunları kaydetti:

"Hakikaten çevre ve doğa gönüllüsü lidere sahibiz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu süreçte verilmesi gereken tüm destekleri verdiler, Koordinasyon Kurulumuzu hızlı şekilde oluşturduk, bu çerçevede adımlarımızı attık ve bir ay kadar kısa bir zaman sonunda deniz yüzeyinde artık müsilaja rastlamıyoruz. Artık balıklarımızı görüyoruz. İnsanlarımız denize girebiliyor, balıklarımızı yiyebiliyor. Bu bizi hakikaten çok mutlu etti. Daha yapılması gerekenler var, bu adımları da kararlı bir şekilde atacağız. Bu memleket hepimizin, 'Marmara Hepimizin' diyerek yola çıktık. Belediyelerimizle birlikte 7 gün 24 saat esasıyla çalışarak Marmara Denizi'mizdeki müsilajı temizledik. Denizlerimizi ve deniz canlılarımızı canla başla korumaya devam edeceğiz."

Videoda, bölgede müsilaj sorununa tanık olan vatandaşların yanı sıra temizleme sürecinde görev alan kimyagerler ile izleme ve denetim uzmanlarının da görüşlerine yer verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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