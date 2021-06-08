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Bakan Kurum: Marmara Denizi'nin tamamını 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "2021 yılı sonuna kadar Marmara Denizi'nin tamamını 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız." dedi.
Bakan Kurum: Marmara Denizi'nin tamamını 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bugün balıklarımızı, tüm deniz canlılarımızı, bütün bir ekolojik yaşamı tehdit eden, müsilaj problemini ortadan kaldırmak için, Türkiye'nin en büyük en kapsamlı deniz temizliği seferberliğin, hareketini hep birlikte başlatıyoruz." ifadesini kullandı.

"2021 yılı sonuna kadar Marmara Denizi'nin tamamını 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız." diyen Bakan Kurum, "Marmara Denizi'mizi kurtaracağız ve kaderine terk etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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