Bakan Kurum müjdeyi verdi: Bu yıl içinde teslim edilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlar için yapımına devam edilen konutların bu yıl içerisinde teslim edileceğini bildirdi.