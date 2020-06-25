  • BIST 114.101
  • Altın 388,449
  • Dolar 6,8495
  • Euro 7,6786
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 27 °C
»

Bakan Kurum: Selden zarar gören vatandaşlarımızın zararlarını telafi ederek yaralarını saracağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Selden zarar gören şehirlerimizin eksikliklerini giderecek, vatandaşlarımızın zararlarını telafi ederek yaralarını saracağız." dedi.
Bakan Kurum: Selden zarar gören vatandaşlarımızın zararlarını telafi ederek yaralarını saracağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul ve Bursa’daki selin ardından iki ildeki hasar tespit çalışmalarını büyük oranda tamamladıklarını belirterek, selden zarar gören şehirlerin eksikliklerini gidereceklerini, vatandaşların zararlarını telafi ederek yaralarını saracaklarını bildirdi. 

Kurum, İstanbul ve Bursa'da yaşanan sele ilişkin Twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu. 

Vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini yineleyen Kurum, "İstanbul ve Bursa’daki sel felaketinin ardından iki ilimizdeki hasar tespit çalışmalarını büyük oranda tamamladık. Selden zarar gören şehirlerimizin eksikliklerini giderecek, vatandaşlarımızın zararlarını telafi ederek yaralarını saracağız." ifadelerini kullandı. 

İstanbul ve Bursa'da meydana gelen doğal afetin, iklim değişikliğinin en çarpıcı göstergelerinden biri olduğunu vurgulayan Kurum, "Yapılan tahminler, önümüzdeki yıllarda iklim değişikliğinin sebep olduğu iklim krizinin dünya nüfusunun üçte birini doğrudan etkileyeceğini gösteriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak iklim değişikliğiyle mücadeleyi öncelikli vazifelerimizden biri olarak görüyoruz. Vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, iklim krizinin şehirlerimize olan etkisini en aza indirmek için tüm bölgelerimizi kapsayan çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

Karadeniz Bölgesi ile başlattıkları İklim Değişikliği Eylem Planlarını çok yakında diğer bölgeler için de ilan edeceklerine dikkati çeken Kurum, paylaşımında "Ayrıca hazırlığını sürdürdüğümüz mevzuat çalışmasıyla her şehir ‘Yerel İklim Değişikliği Eylem Planları'nı hazırlayacak. Bu planlar, şehirlerimizin iklim kriziyle mücadelesinde yol haritası olacak." ifadesine yer verdi.

"Riskli bölgelerde, dere yataklarında hiçbir şekilde yapılaşmaya izin vermiyoruz"
Bakan Kurum, paylaşımında şunları kaydetti: 

"Afetler nedeniyle benzer acıları tekrar yaşamamak için riskli bölgelerde, dere yataklarında hiçbir şekilde yapılaşmaya izin vermiyoruz. Vatandaşlarımızın güvenli şartlarda yaşamalarını sağlayacak konutlarımızı iklim duyarlı, enerji verimli ve yerel yapı malzemelerini kullanarak inşa ediyoruz. İklim değişikliğiyle ilgili tüm veri ve paydaşların toplanacağı, İklim Değişikliği Platformu’nu kuracağız. İçinde bilimsel çalışmaların yer alacağı platform, zengin bir veri tabanı oluşturacak. İklim değişikliği ile mücadele için hazırlanacak projelere hibe desteği sağlayacağız. İl ve ilçelerimizde İklim Değişikliği Daire Başkanlığı ve Şube Müdürlüğü kurulması için Yönetmeliğimizi yayımladık. Bu noktada belediyelerimiz teşkilatlanmalarını tamamlamalı ve hazırlayacakları eylem planlarını bir an önce hayata geçirmelidir. Başta yerel yönetimlerimiz olmak üzere, her bir vatandaşımızı iklim krizine karşı mücadeleye omuz vermeye davet ediyorum. İklim değişmeden biz değişelim. Küresel boyutlu bu sorunun üstesinden alışkanlıklarımızı değiştirerek gelelim."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yurt dışında yerleşik kişiler 76 milyon dolarlık hisse senedi aldı25 Haziran 2020 Perşembe 15:36
  • Kaçak yapılara geçit yok25 Haziran 2020 Perşembe 15:30
  • 'Uçan kale'nin kokpitinde üç bakan25 Haziran 2020 Perşembe 15:22
  • 'Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız' kampanyasında 717 milyon 63 bin 102 lira yardım toplandı25 Haziran 2020 Perşembe 15:15
  • Bilim Kurulu üyesinden kurban uyarısı: Her aileden sadece bir kişi gitmeli25 Haziran 2020 Perşembe 15:12
  • Cezaevlerinde kaç tane kovid-19 tanısı konmuş hasta var: Net sayıyı açıklandı25 Haziran 2020 Perşembe 15:06
  • İstanbul'da 5 bin yeni sarı taksi plakası teklifinin görüşüleceği UKOME toplantısı başladı25 Haziran 2020 Perşembe 14:51
  • AYM'den HDP'li iki vekilin milletvekilğinin düşmesiyle ilgili karar25 Haziran 2020 Perşembe 14:19
  • İstanbul Valiliği'nden YKS kararı: Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık olacak25 Haziran 2020 Perşembe 14:18
  • Tapuda personel atama ve yer değiştirme esasları yeniden düzenlendi25 Haziran 2020 Perşembe 14:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti